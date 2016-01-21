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Mustafa Koç mide küçültme ameliyatı olmuştu

Koç'un 4 ayda 40 kilo verdiği öğrenilmişti

21 Ocak 2016 12:25

Kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı Beykoz Devlet Hastanesi'nden Amerikan Hastanesi'ne sevk edilen Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'un bir süre önce mide küçültme ameliyatı olduğu öğrenildi.

DHA'nın haberine göre aşırı kilolarından şikâyetçi olan Mustafa Koç, sahibi oldukları İstanbul Amerikan Hastanesi'nde tüp mide ameliyatı (mide küçültme) olmuştu. 4 ayda 40 kilo verdiği öğrenilen Koç, kızı Esra'nın lise mezuniyet partisinde zayıflamış yeni haliyle görüntülenmişti.

Mustafa Koç ayrıca 2002’de ABD’de sağlık kontrolünden geçtiğinde kalbine giden 3 damarının tıkalı olduğu saptanmış ve by-pass ameliyatı olmuştu.

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