Mustafa Koç, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmiş

Ölümü iş dünyasını yasa boğan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'un bugün 13:00’te Davos’a gitmeyi planladığı öğrenildi.

Doğan Haber Ajansı’nın edindiği bilgilere göre, Mustafa Koç, dün öğleden sonra kendisine ait özel uçağıyla Ankara’ya uçtu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşme sonrası saat 21:00 sıralarında İstanbul’a döndü. Oldukça keyifli ve mutluydu. Özel uçağıyla bugün 13:00’te önce Zürih’e uçmayı planlayan Koç'un Davos Zirvesi'ne katılıcağı öğrenilmişti.

Bu sabah 11:30'da hayata gözlerini yumdu

Mustafa Koç Kanlıca'daki yalısında sabah sporu yaparken geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti. Beykoz Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından, saat 10:10 sıralarında helikopterle Avrupa yakasında bulunan ve Koç ailesinin yönetimindeki Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi'ne nakledildi. Hastaneden yapılan açıklamada, 55 yaşındaki Mustafa Koç'un 11:30 sıralarında hayatını kaybettiği duyuruldu.

Koç'un cenazesi 24 Ocak 2016 Pazar günü öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii’nden kaldırılarak, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki Aile Kabristanı’na defnedilecek.

"Sabah sporunda fenalaşarak yere düştü"

İlk müdahalenin gerçekleştirildiği Beykoz Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Mustafa Koç'un hayatını kaybettiği iddiaları doğrulanmadı, ancak hayati tehlikenin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Sabah sporu esnasında fenalaşıp düşmesi üzerine spor hocası ve korumasının yardımıyla ilk müdahale yapılmıştır. Saat 08:10 hastanemizin acil bölümüne alındı" denmişti.

Mustafa Koç, Kanlıca'daki yalısının yakınındaki Beykoz Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterle Nişantaşı'ndaki Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi'ne nakledilmişti.