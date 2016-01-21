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Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç'un Instagram'daki son paylaşımı gündemde

Caroline Koç, "Bazen bir anın gerçek değerini (o an) bir hatıraya dönüşmeden önce anlayamazsınız" mesajını paylaşmıştı

21 Ocak 2016 19:22

Hayatını kaybeden Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç'un, bir hafta önce sosyal medya hesabından paylaştığı mesajı çok konuşuldu.

Kalp krizi geçiren Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, acil olarak getirildiği Beykoz Devlet Hastanesi'nde ve ardından götürüldüğü Amerikan Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İşadamının eşi Caroline Giraud Koç, ölüm haberinden bir hafta önce Instagram sayfasından yaptığı paylaşımda şunları söylemişti:

"Bazen bir anın gerçek değerini (o an) bir hatıraya dönüşmeden önce anlayamazsınız."

 

 

So true...

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