Sosyal medya Mustafa Koç'u konuşuyor

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç sabah sporu yaparken geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti. Koç'un ölüm haberinin ardından sosyal medya kullanıcıları konuyla ilgili çok sayıda tweet attı.

İşte o tweetlerden bazıları:

Mustafa Koç... İş dünyasının bir numaralı ismiydi... Büyük kayıp... Türk siyasetinin irtifa kaybettiği süreçte sağlam durmayı seçmişti... — Sedef Kabas (@SedefKabas) 21 Ocak 2016

Sayın Mustafa Koç'un vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, geride kalanlara başsağlığı ve sabırlar dilerim. — Arda Turan (@ArdaTuran) 21 Ocak 2016

Mustafa Koç Beyefendi'nin Ailesi, Kalp Krizini neyin tetiklediği konusunda detaylı otopsi raporu da istemelidir? — O.Ozsoy (@OzsoyYazilar) 21 Ocak 2016

Mustafa Koç ülke için önemli bir insandı. Zamansız vefatı Türkiye'nin kaybı olmuştur. Kederli ailesinin acısını paylaşır, başsağlığı dilerim — Kadri Gürsel (@KadriGursel) 21 Ocak 2016

Mustafa Koç a Allahtan Rahmet dilerim sevenlerinin başı sağolsun — Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) 21 Ocak 2016

Mustafa Koç'a Allah'tan rahmet, kederli aile efradına, yakınlarına, Koç Holding çalışanlarına ve iş dünyasına başsağlığı diliyorum. — Mustafa Destici (@Mustafa_Destici) 21 Ocak 2016

Mustafa Koç'un vefatına çok üzüldüm.Gerçek bir beyefendiydi, kimseyi incitmemeye özen gösterirdi .Ailesine baş sağlığı;Nur içinde yatsın — Aziz Üstel (@aziz_ustell) 21 Ocak 2016

MUSTAFA KOÇ. Her ölüm acıdır: Sırasız, zamansız, genç ölüm daha acıdır! pic.twitter.com/d9hUaFGv6f — Emre Kongar (@emrkongar) 21 Ocak 2016

Mustafa Koç'a Allah'tan rahmet sevenlerine ve ailesine sabır dilerim. — Ahmet Kural (@AHMTKURAL) 21 Ocak 2016

Binlerce insana istihdam sağlayan Koç Ailesi'nin acısını paylaşıyorum.Mustafa Koç' a Allah'tan rahmet dilerim.Yaptığı hayırlar adını yaşatır — Cem Seymen (@cemseymen) 21 Ocak 2016

Bugün sosyal medyada Mustafa Koç'un ölümü üzerinden nefret, sınıf, burjuva, Lenin tartışmaları yapanlara istinaden https://t.co/JRfZhwdAnA — Burcu Karakaş (@burcuas) 21 Ocak 2016

Hiçbir ölüme sevinilmeze ne güzel bir örnek. pic.twitter.com/lvoGC58Cra — Tete (@tezcan1ol) 21 Ocak 2016

Google'da en çok 'Koç' aratılıyor

Google'ın bugün itibariyle 'Koç' başlıklı aramalar öne çıkıyor. Ömer Koç, Ali Koç, Mustafa Koç, Rahmi Koç, Koç Holding başlıklarında yoğun arama yapılırken, kalp krizi sonucu hayata gözlerini yuman Koç'un ölümüyle birlikte 'kalp krizi' araması da üst sıralara çıktı.

T witter'da dünya genelinde ilk sırada

Twitter'ın hem Türkiye hem de dünya gündeminde en çok konuşulan konu başlıklarında Mustafa Koç ilk sırada yer alıyor.

Facebook'ta da trend oldu

Koç'un ölümünün ardından 'Koç'un içinde geçtiği 100 binden fazla içerik paylaşıldı.

Sosyal medya hesapları karartıldı

Öte yandan, Koç Holding’e ait sosyal paylaşım sayfaları Mustafa Koç'un hayatını kaybetmesi üzerine karartıldı.