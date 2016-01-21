Sosyal medya Mustafa Koç'u konuşuyor

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç sabah sporu yaparken geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti. Koç'un ölüm haberinin ardından sosyal medya kullanıcıları konuyla ilgili çok sayıda tweet attı.
İşte o tweetlerden bazıları:
Google'da en çok 'Koç' aratılıyor
Google'ın bugün itibariyle 'Koç' başlıklı aramalar öne çıkıyor. Ömer Koç, Ali Koç, Mustafa Koç, Rahmi Koç, Koç Holding başlıklarında yoğun arama yapılırken, kalp krizi sonucu hayata gözlerini yuman Koç'un ölümüyle birlikte 'kalp krizi' araması da üst sıralara çıktı.
Twitter'da dünya genelinde ilk sırada
Twitter'ın hem Türkiye hem de dünya gündeminde en çok konuşulan konu başlıklarında Mustafa Koç ilk sırada yer alıyor.
Facebook'ta da trend oldu
Koç'un ölümünün ardından 'Koç'un içinde geçtiği 100 binden fazla içerik paylaşıldı.
Sosyal medya hesapları karartıldı
Öte yandan, Koç Holding’e ait sosyal paylaşım sayfaları Mustafa Koç'un hayatını kaybetmesi üzerine karartıldı.