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Sosyal medya Mustafa Koç'u konuşuyor

Twitter'ın hem Türkiye hem de dünya gündeminde en çok konuşulan konu başlıklarında Mustafa Koç ilk sırada yer alıyor

21 Ocak 2016 16:43

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç sabah sporu yaparken geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti. Koç'un ölüm haberinin ardından sosyal medya kullanıcıları konuyla ilgili çok sayıda tweet attı. 

İşte o tweetlerden bazıları:

 

Google'da en çok 'Koç' aratılıyor

Google'ın bugün itibariyle 'Koç' başlıklı aramalar öne çıkıyor. Ömer Koç, Ali Koç, Mustafa Koç, Rahmi Koç, Koç Holding başlıklarında yoğun arama yapılırken, kalp krizi sonucu hayata gözlerini yuman Koç'un ölümüyle birlikte 'kalp krizi' araması da üst sıralara çıktı.

 

Twitter'da dünya genelinde ilk sırada

Twitter'ın hem Türkiye hem de dünya gündeminde en çok konuşulan konu başlıklarında Mustafa Koç ilk sırada yer alıyor. 

Facebook'ta da trend oldu

Koç'un ölümünün ardından 'Koç'un içinde geçtiği 100 binden fazla içerik paylaşıldı.

 

Sosyal medya hesapları karartıldı

Öte yandan, Koç Holding’e ait sosyal paylaşım sayfaları Mustafa Koç'un hayatını kaybetmesi üzerine karartıldı.  

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