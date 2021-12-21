Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı İHA muhabiri Demir’den yeni açıklama: Fatma Şahin de azarlamış

Görevinden istifa eden HaberTürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya’nın tokat attığı İHA muhabiri Ahmet Demir, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de yayın sonrası kendilerini azarladığını, yapılan izahtan sonra özür dilediğini söyledi.

Türkiye gazetesinden Yılmaz Bilgen’e konuşan Demir, "Biz bir gün öncesinden bütün teknik hazırlıkları yaptık. Muharrem Sarıkaya yayın öncesi bizim hazırladığımız cihaz yerine Habertürk rejisi ile şahsi cep telefonundan bağlanmak istedi. Bir süre sonra da cep telefonundan kaynaklanan sorunlar nedeniyle merkezle bağlantı problemi yaşamaya başladı. Ben yayın devam etsin diye yeniden kendi cihazımızı vermeye çalışıyordum. Bir anda nereden geldiğini anlamadığım tokat darbesi ile sarsıldım. Olayın ‘yayın stresi’ ile filan ilgisi yok. Sol kolu ile itse vesaire bir noktaya kadar anlarım. Sarıkaya sağ eli ile bana tokat attı. Ben hiçbir hatamız, kusurumuz olmamasına rağmen sadece yardım etmeye çalışıyordum." dedi.

"Başımı saatlerce kaldıramadım"

Demir şunları söyledi:

"Aldığım darbe ile sendeledim. Yüzümü tutarak başımı önüme eğdim ve kamera arkasına geçip yayına devam ettim. Başımı saatlerce kaldıramadım. O anı hiç unutmayacağım. Fiziki olanın dışında ruhen yıkıldım. Eve gittim hiç kimse ile konuşamadım. Olayın üzerinden 4 gün geçti ve halen yemek yiyemiyorum. Bu sürede yalnızca 3 saat uyuyabildim.

"Beni arama ve daha fazla rencide etme’ diyerek telefonu kapattım"

Muharrem Sarıkaya yayından sonra apar topar olay yerinden ayrıldı. Gittikten 1 saat sonra telefon açıp lakayt bir biçimde ‘gel konuşalım’ gibi laflar etti. Ben de ‘yaşınıza hürmeten ve çalıştığım kurum zarar görmesin diye size sizin tarzınızla karşılık vermedim. Ama beni arama ve daha fazla rencide etme’ diyerek telefonu kapattım.

"Fatma Hanım izahtan sonra özür diledi"

Demir, Sarıkaya’nın tokat attığı sırada tepkisiz kalmasıyla eleştirilen Fatma Şahin’in yayın sonrası ekibi azarladığını aktardı. Demir şunları söyledi:

“Fatma Hanım bizi Belediye çalışanı sanarak ‘neden işinizi doğru yapmıyorsunuz. Böyle bir duruma düşürdünüz’ gibi ifadeler kullandı. Daha sonra Bölge Müdürümüz Orhan Akın olayı anlattı ve hatanın tamamının Sarıkaya kaynaklı olduğunu izah etti. Fatma Hanım bu izahtan sonra özür diledi.

"Muharrem Sarıkaya ile ilgili suç duyurusunda bulunacağım"

Her şey yaşandı bitti. Bu şoku atlatırım ancak en küçük bir stres anında şekeri yükselen yaşlı annem yediğim tokadı gördüğünde fenalaştı. Bu duruma her şeyden daha çok üzüldüm. Zaten onun duymasını istemediğim için sineye çekmiştim. Muharrem Sarıkaya ile ilgili suç duyurusunda bulunacağım. Dava sonucu ne olur bilemiyorum ancak onu hayatım boyunca hiçbir biçimde affetmeyeceğim.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Basın Müdürü Hüseyin Akay görevden alındı

Öte yandan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Basın Müdürü Hüseyin Akay’ın görevine son verildiği açıklandı. Belediye bünyesinde 7 yıldır görev yapan Akay’ın yaşanan skandala bağlı olarak görevden alındığı iddia edildi. Daha önce çiğ köfte yoğurduğu görüntüler ve ziyaret ettiği bir ilkokulda maske takan çocuklara rağmen kendisi ve ekibinin maskesiz oluşu nedeniyle de Şahin eleştirilere maruz kalmıştı.

Ne olmuştu?

Muharrem Sarıkaya, Fatma Şahin'le Gaziantep'in kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle HaberTürk kanalında bir canlı yayın gerçekleştirmiş; Sarıkaya İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmıştı. Tokatın ardından yayın devam etmiş, Şahin tepkisiz kalmıştı. Sosyal medyada büyük tepkiye yol açan Sarıkaya olayla ilgili 'mazeretsiz özür dilediğini' ifade ederken; Şahin ise Sarıkaya'nın yaptığının yanlış olduğunu belirtmişti. Muhabir Ahmet Demir ise, Sarıkaya'nın özrünü kabul etmeyerek dava açacağını açıkladı.

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