Muhammed Ali'nin 80 milyon dolarlık mirasına ne olacak?

Efsane boksör Muhammed Ali'nin önceki gün 74 yaşında yaşamını yitirmesinin ardından, “80 milyon dolarlık mirasa ne olacağı” sorusu gündeme geldi. Muhammed Ali rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığında boksörün tüm çocukları ülkenin farklı yerlerinden kalkıp babalarına destek olmak için hastaneye koştu.

Hürriyet’te yer alan habere göre, ailenin basın danışmanı tüm çocukların birbirlerine destek olduklarını ve babaları için sürekli dua ettiklerini anlattı. Muhammed Ali’nin bu sene ocak ayındaki doğum gününde çekilen fotoğrafta boksörün sekiz çocuğunun babalarının yanında olduğu görülüyor. Efsane boksörün ikinci evliliğinden olan oğlu 44 yaşındaki Muhammed Ali Jr. Fotoğrafta yer almıyor.

Muhammed Ali’nin tek biyolojik oğlu olan Ali Jr. kısa bir süre önce, son iki senedir babasıyla hiç görüşmediğini ve babasına ulaşma çabalarının sonuçsuz kaldığını açıklamıştı.

Efsane boksörün ikinci evliliğinden olan Ali Jr.’ın 2004 yılından beri babasından yardım almadığı ve Chicago’da maddi zorluklar içinde yaşamını sürdürdüğü biliniyor.

Ali Jr, babasıyla arasının bozulmasına, efsane boksörün eşi Loonie’nin sebep olduğunu ve babasının tüm mal varlığından yoksun bırakıldığını iddia ediliyor.

Dört kez evlenen Muhammed Ali’nin yedi kızı ve biri evlatlık olan iki oğlu bulunuyor.

Doğduğu kente getirildi

Öte yandan cuma gecesi Arizona’da yaşamını yitiren boksörün naaşı doğup büyüdüğü Kentucky eyaletinin Louisville kentine getirildi. Muhammed Ali’nin cenazesi cuma günü toprağa verilecek. Dünyanın dört bir yanından binlerce insanın katılması beklenen cenaze töreninin herkese açık olacağını belirtti.