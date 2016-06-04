Ünlü boksör Muhammed Ali hayatını kaybetti



Tüm zamanların en iyi boksörü olarak görülen Muhammed Ali 32 yıldır sinir sistemi hastalığı parkinsonla mücadele ediyordu. Ünlü boksörün ölümünden sonra ailesi tarafından yapılan açıklamada, Muhammed Ali'nin nefes darlığı şikâyetiyle perşembe günü hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Cenazenin Muhammed Ali'nin doğduğu Kentucky'nin Louisville kentinde yapılacağını duyuran yakınları, törenin zamanına dair ise bilgi vermedi.

Ünlü boksör yıllardır mücadele ettiği parkinsonun yanı sıra zaman zaman zatürree, idrar yolu iltihabı ve şuur kaybı gibi farklı rahatsızlıklarla tedavi altına alındı. Hastalığı yüzünden göz önünde olmayı tercih etmese de toplum hayatından tamamen çekilmedi.

Efsane boksör, Cassius Marcellus Clay Jr. adıyla dünyayı geldi ancak Müslümanlığı seçtikten sonra Muhammed Ali ismini tercih etti. Ringe ilk çıkışı 12 yaşındayken doğduğu kent Louisville'de oldu. Bundan altı yıl sonra 1960 yılında Roma'da düzenlenen olimpiyat şampiyonasında ABD'ye altın madalya kazandırdı. 1964, 1974 ve 1978'de Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu oldu. Üç kez Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu olarak bir ilke imza attı.

Boks kariyerine, 1967 yılında devam eden Vietnam Savaşı'na gitmeyi reddetmesiyle, ara vermek zorunda kaldı. Bu yüzden tutuklandı, unvanı elinden alındı ve üç buçuk yıl ringlere çıkmama cezası aldı. 1974'de Kinşasa'da rakibi George Foreman'ı 8. raundda nakavtla yenerek hak ettiği Dünya Şampiyonu unvanını geri kazandığı maçla adeta bir efsane yazdı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçtan sadece 5 ini kaybetti.

Sporun yanı sıra duyarlı kişiliği ile de bilinen Muhammed Ali, savaş karşıtı tutumu ve siyahların haklarının korunması konusunda da mücadele verdi.

Ezeli rakibi Foreman Muhammed Ali'nin ölümünden sonra Twitter üzerinden yayımladığı mesajında üzüntüsünü "Bir parçamı kaybettim" söyleriyle ifade etti. Eski Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Mike Tyson da "Tanrı kahramanını yanına aldı, hoşça kal en büyük" yazdı.

2001 yılında Hollywood tarafından hayatı filme alındı. Ali adlı filmde Muhammed Ali'yi Will Smith canlandırdı.