Spor yorumcuları Muhammed Ali'yi anlattı: Dünyanın ufkunu açan adamdı

Dünyanın farklı zaman dilimlerin birçok insanların onun maçını izlemek için aynı anda televizyonun karşısına geçtiği efsane boksör Muhammed Ali solunum yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Türkiye’den birçok insan, ünlü boksörün ayak oyunlarıyla rakibinin yumruklarından kaçtığı sonunda tek yumrukla maçı nakavt ile kazandığı maçları izleyebilmek için sabahlamıştı. Al Jazeera’dan Başak Çubukçu, Muhammed Ali isminin neler ifade ettiğini spor yorumcularına sordu. Alınan yanıtlardan birkaçı, “Dünyanın ufkunu açan adam” , “Bir dava adamı, bir savaşçı” ve “Dünyayı değiştiren adam” şeklinde oldu.

NTV spor yorumcu Mert aydın:

"Muhammed Ali farklı bir adamdı. Sadece sporla açıklayamayız bunu. Fikirleri ve yaptıklarıyla birçok sporcuya ilham kaynağı oldu. ABD'de Afro Amerikalı sporcuların bugünkü başarılarında da etkili oldu. Bir anlamda onlara mentörluk yaptı. Müslüman, Hristiyan fark etmez ABD toplumunda idoldü. Ayrımcılık ve ırkçılığa karşı çıkması önemliydi. Aydınlatıcıydı. Muhammed Ali dünyanın ufkunu açan adam olarak karşımıza çıktı. 99 yılını anımsayalım gazeteler dünya üzerinde yüzyılın adamı seçerken, hepsinde Muhammed Ali'nin adının çıkması tesadüf değil. Cesur bir adamdı."

Boks antrenörü Cahit Süme:

"Dünyada gelmiş geçmiş en iyi boksörüydü. Zekâsını tekniğini birleştiren bir adamdı. Ekol olmuş, çoğu tekniği de günümüz boksüne de yansımıştır. Öne çıkan dansı, kandırma hareketleri, vuruşları, kroşeleri, aparkatları efsanedir. Çok üzgünüz, boks duayenini kaybettik."

Spor spikeri Orhan Ayhan:

"Dostluğumuz vardı. Soyunma odasına girmişliğim var. Sadece boksör değil, bir dava adamı, bir savaşçıydı. Irkçılıkla savaştı. Boks açısından bakacak olursak da fevkalede, nefis bir ağır sıkletti. Allah'ın özene bezene yarattığı bir yapısı vardı. Muhammed Ali boks için yaratılmış bir çocuktu. Kıvrak hareketleri, nefis yumrukları vardı. Tarihe geçen bir sözünü anımsayalım. Kelebek gibi uçar, arı gibi sokarım. Gerçekten de öyledi."

Bağış Erten:

"Bazı sporcular, sadece yetenekleriyle konuşulmaz, tarihin akışını da etkiler. İşte Muhammed Ali, onlardan biriydi. Sadece sporcu değil, dünyayı da değiştiren adamdı. Tarihin en büyük sporcusuydu. Sporun niteliğini değiştirdi. ABD'deki siyah hakları konusunda ufuklar açtı. ABD'li Müslümanlar için yeni bir hayatın temelini attı. Duruşu ve karakteri vardı."

Muhammed Ali kimdir ?

74 yaşında hayatını kaybeden Ali'yi ringlerdeki başarısının yanı sıra dünya çapında ünlendiren başka sebepler de vardı. 22 yaşında Müslümanlığı seçti, Vietnam Savaşı'na katılmadığı için birçok ceza aldı, politik duruşunu her zaman korudu, ırkçılığa karşı savaştı.

Kariyerindeki 61 maçta sadece beş kez yenilen Ali, "Ben boksun Elvis (Presley)'iyim", "Kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım", "Şu ana kadar iki kişiye vuramadım. Birisi sevimli hayalet Casper'ın kuzeni, diğeri de Muhammed Ali' cümleleriyle sonsuz özgüvenini her zaman gösterdi. Profesyonel boksta dünya şampiyonluğunu üç kez kazanan ilk boksör oldu.