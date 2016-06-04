Muhammed Ali hayatını kaybetti

Dünya boksunun efsane ismi eski Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu Muhammed Ali, solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle tedaviye gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybetti.

Aile sözcüsü Bob Gunnell, uzun süredir Parkinson rahatsızlığı bulunan ve solunum yollarındaki rahatsızlık nedeniyle dün hastaneye kaldırılan Muhammed Ali'nin tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Hayatı boyunca birçok önemli maça çıkan, spor yaşantısının yanı sıra Vietnam Savaşı'na karşı çıkışıyla da ünlenen Muhammed Ali, 2014 yılından bu yana sağlık sorunları nedeniyle zaman zaman hastanede tedavi görüyordu. Ünlü boksör, son olarak 8 Nisan'da Arizona'nın Phoenix kentindeki Celebrity Fight Night adlı yardım etkinliğine katılmıştı.

74 yaşında hayatını kaybeden ve tüm zamanların en iyi boksörü olarak kabul edilen ABD'li boksör kariyeri boyunca yaptığı maçların yalnızca 5 tanesini kaybetmiştir.

Müslüman olmadan önceki ismi Cassius Marcellus Clay Jr. olan Muhammed Ali, 17 Ocak 1942'de Kentucky Louisville'de doğdu.

1964, 1974, 1978 yıllarında olmak üzere dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu ünvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrılan Ali, profesyonel boksa geçmeden önce 1960 Roma Olimpiyatları'nda hafif ağır sıklet kategorisinde altın madalya kazanmıştı.

Parkinson hastalığı yüzünden uzun süre Michigan'daki çiftliğinde gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü boksör, ringlerde 20 yıldır ağzından düşürmediği "Bütün zamanların en iyisiyim" lafını ispatlayarak bir efsane olmuştur.

2001 yılındaki 11 Eylül saldırıları üzerine Muhammed Ali, başında New York İtfaiye Müdürlüğü şapkası ile Sıfır Noktasına giderek destek ve dayanışmasını göstermek gereği duymuş ve şöyle demiştir:

"Beni asıl inciten, 'İslam' adının bulaştırılması ve 'Müslüman' adının bulaştırılması ve sorun çıkarılıp nefret ve şiddete yol açılması. İslam, katil dini değildir. İslam, barış demektir. Evde öylece oturup insanların sorunun kaynağı olarak Müslümanları yaftalamalarına seyirci kalamazdım."

Sporun yanı sıra duyarlı kişiliği ile de bilinen Muhammed Ali, savaş karşıtı tutumu ve siyahların haklarının korunması konusunda da mücadele verdi.

Ezeli rakibi George Foreman, Muhammed Ali'nin ölümünden sonra kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajında üzüntüsünü "Bir parçamı kaybettim" söyleriyle ifade etti. Eski Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Mike Tyson da "Tanrı şampiyonunu yanına aldı, hoşça kal en büyük" yazdı.

2001 yılında Hollywood tarafından hayatı filme alındı. Ali adlı filmde Muhammed Ali'yi Will Smith canlandırdı.