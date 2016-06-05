Muhammed Ali'nin kızı: Organları durduktan sonra, 30 dakika boyunca kalbi attı

Hayata gözlerini yuman efsanevi boksör Muhammed Ali'nin son kez görüntülendiği fotoğraflar ortaya çıktı. Cenazesi Cuma günü yapılacak Ali'nin kızı babasının son anlarını anlattı. Hana, “Tüm organları durdu ama kalbi atmayı bırakmadı. 30 dakika boyunca… Kalbi atmaya devam ediyordu. Kimse böyle bir şey görmedi" dedi.

Muhammed Ali 32 yıl boyunca parkinson hastalığıyla mücadele ettikten sonra 74 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Tüm zamanların en büyük boksörü perşembe günü solunum yetmezliğiyle hastaneye yatırılmıştı.

Efsanevi boksör Muhammed Ali'nin ölümü tüm sevenlerini yasa boğarken, Ali'nin kamusal alanda görüldüğü son fotoğraf da günyüzüne çıktı. Son olarak 8 Nisan'da Arizona'nın Phoenix kentindeki Celebrity Fight Night adlı yardım etkinliğine katılan Muhammed Ali, gecenin ilgi odaklarından biri oldu.

Ali’nin sağlık durumunun iyi olmadığı biliniyordu.Muhammed Ali, geçtiğimiz yıl zamanzaman hastaneye kaldırılmış ve tedavi görmüştü.

Aralık 2014'te ve Ocak 2015'te hastaneye kaldırılan Muhammed Ali'nin, geçen yılki rahatsızlığının idrar yolları enfeksiyonu olduğu belirtilmişti.

Yalnızca boks ringlerindeki başarılarıyla değil insan hakları, siyasi konulardaki duruşu ve savaş karşıtı söylemleriyle de gönülleri fetheden efsane boksör Muhammed Ali’nin ailesi, şampiyon sporcunun cenaze töreninin doğduğu kent olan Luisville’de Cumagünü yapılacağını açıkladı. Ailenin sözcüsü Bob Gunnell, “O bir dünya vatandaşıydı ve tüm kesimden insanların cenazesine katılmasını isterdi” dedi.Öte yandan, üç kez ağır siklet boks şampiyonu olan Ali’nin ölüm döşeğinde de kolay teslim olmadığı ortaya çıktı.

"30 dakika kalbi attı"

Kızı Hana, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ali’nin son anlarıyla ilgili çarpıcı bir bilgi paylaştı. Efsane boksörün organları durdurduktan sonra kalbi 30 dakika boyunca atmaya sürdürmüş.Hana’nın mesajında şu ifadeler yer aldı: “Tüm organları durdu ama kalbi atmayı bırakmadı. 30 dakika boyunca… Kalbi atmaya devam ediyordu. Kimse böyle bir şey görmedi."

Parkinson hastalığıyla mücadele eden 74 yaşındaki Muhammed Ali’nin ölümü, ABD’de çok büyük yankı uyandırdı. ABD Başkanı Barack Obama da sosyal medya hesabından Muhammed Ali’nin 1965’te Sony Liston’u yendiği maçı paylaşarak, “Dünyayı sarstı ve daha iyi bir yer haline çevirdi. Huzur içinde uyu şampiyon” diye yazdı.

Eski ABD başkanlarından Bill Clinton da “Hoşçakal dostum, birçok yönden harika biriydin” mesajını paylaştı.Amerikan medyasında yer alan haberlerde, Bill Clinton’un, Muhammed Ali’nin cenaze töreninde bir konuşma yapacağı belirtildi.