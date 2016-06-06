Muhammed Ali'nin cenaze namazını Müslüman lider Zaid Şakir kıldıracak

74 yaşında hayatını kaybeden boksun efsanevi ismi Muhammed Ali’nin cenaze namazını kendisi gibi sonradan İslam’ı seçen ABD’deki Müslüman toplumunun liderlerinden İmam Zaid Şakir kıldıracak.

Aile sözcüsü Bob Gunnell'in yaptığı açıklamaya göre, cenaze töreni Ali'nin yıllar önce bizzat planladığı şekilde, doğduğu ve yetiştiği Kentucky eyaletinin Louisville kentinde yapılacak. Gunnell, dünyanın dört bir yanından binlerce insanın katılması beklenen cenaze töreninin herkese açık olacağını belirtti.

Cenaze törenine Bill Clinton da katılacak

Törende, arabaya konulacak Muhammed Ali'nin naaşı, Louisville'de kendi adını taşıyan bulvar boyunca ilerleyerek çocukluğunun geçtiği mahalleye uğrayacak. Cenaze namazı ise 'KFC YUM! Center'da kılınacak. Buradaki dini törene eski ABD başkanlarından Bill Clinton'ın da katılacağı açıklandı. Ali'nin cenaze namazının kim tarafından kıldırılacağı henüz resmen açıklanmadı. Ancak Amerikan basınında yer alan haberlere göre, büyük olasılıkla bu isim, ABD'deki Müslüman toplumun en önemli temsilcilerinden İmam Zaid Şakir olacak. Kendisi de siyahî bir Amerikalı olan Şakir, 1977'de İslam'ı seçmişti. Dini törenden önceki gece, perşembe akşamı, aile bireyleri için özel bir törenin düzenleneceği belirtildi. Muhammed Ali'nin cenazesi, bugün ya da yarın Louisville'ye getirilerek, aile bireylerinin kendisiyle baş başa kalması sağlanacak.

Ölüm nedeni septik şok

Muhammed Ali ailesinin sözcüsü Bob Gunnell, efsane boksörün resmi ölüm nedenini de basın mensuplarıyla paylaştı. Ali'nin "doğal nedenlere bağlı septik şok" nedeniyle yaşamını yitirdiğini kaydeden Gunnell, "Acı çekmeden, huzurlu biçimde can verdi" dedi. Gunnell, septik şokun kesin sebebininse belirlenemediğini, ölümün 'normal' olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

Tek katlı ahşap evden çıktı

Muhammed Ali'nin çocukluğunu geçirdiği Grand Avenue üzerindeki tek katlı ahşap ev, ölüm haberinin duyulmasının ardından ziyaretçi akınına uğradı. Louisville içinden ve dışından gelen binlerce kişi, evin önüne çiçek, fotoğraf ve mektuplar bırakarak Ali'ye olan sevgilerini ifade ediyor. Artık bir müze olarak hizmet veren evde ziyaretçileri karşılayan Muhammed Ali'nin kardeşi Rahaman Ali, "O bu dünya üzerindeki en saygıya layık, en tatlı insanlardan biriydi" dedi. Louisville kent merkezindeki Muhammed Ali Center da yine Ali hayranlarının uğrak yeri haline geldi. Louisville Belediye Başkanı Greg Fischer, düzenlenen törende "Muhammed Ali, dünyaya aittir" değerlendirmesinde bulundu.

Son fotoğrafı yardım gecesinden

Muhamed Ali'nin son fotoğrafı ölümünden birkaç hafta önce Phoenix kentindeParkinson hastaları yararına düzenlenen bir gecede çekilmişti. 9 Nisan akşamı ailesiyle birlikte geceye katılan Ali'nin yorgun hali dikkatlerden kaçmamıştı. Kendisi de aynı hastalıktan muzdarip olan efsane boksör, kurduğu Muhammed Ali Parkinson Merkezi'yle hastalar için tedavi ve araştırmalara ön ayak oluyordu. Merkezin bağış gecesine her yıl düzenli olarak katılan Ali'nin girişimleriyle, Parkinson hastaları için 118 milyon dolarlık bir fon oluşturulmuştu.

Öte yandan Muhammed Ali'nin kendisi gibi boksör damadı Kevin Casey'in, kayınpederinin ölümünden bir gün sonra Kaliforniya'da ringe çıktığı belirtildi. Maçı kazanan Casey, kendisine destek verenlere teşekkür etti.