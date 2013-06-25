Motorola'nın dönüşü muhteşem olacak

Cep telefonunun mucidi sayılan ABD'li Motorola, akıllı telefon piyasasında rakiplerinin çok gerisinde kaldı ve neredeyse unutuldu. Fakat şirket pes etmeye niyetli değil.



Google'ın satın almasından sonra beklentilerin arttığı Motorola cephesinde hareketlilik var. Moto X kod adlı bir akıllı telefona ait konfigürasyon ayarlarının basına sızmasıyla teknoloji takipçileri heyecanlı bir bekleyeşi başladı. Sızan bilgilere göre Motorola üst-orta sınıf bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Cihazın, çift çekirdekli 1.7 GHz işlemci, 2 GB hafıza, 720p çözünürlükte HD ekran ve 10 MP kamera içerdiği belirtiliyor. Bu bilgiler doğru ise Moto X, üretilmiş en güçlü akıllı telefon olabilir.



Şirketin, telefonun üretimini de tamamen ABD'de yapacağı edinilen bilgiler arasında.