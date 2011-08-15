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Ekonomi

GOOGLE Motorola Mobılıty'i satın alacak NEW YORK (A.A)

15 Ağustos 2011 19:21

-GOOGLE Motorola Mobılıty'i satın alacak NEW YORK (A.A) - 15.08.2011 - İnternet arama motoru Google, ABD'li cep telefonu üreticisi Motorola Mobility'i 12,5 milyar dolar nakit karşılığında satın alacak. Her iki şirketten de yapılan ortak açıklamaya göre, yönetim kurullarınca oybirliğiyle kabul edilen anlaşma gereğince Google, Motorola'nın yüzde 63'lük hissesine sahip olabilmek için Motorola'ya hisse başına 40 dolar ödeyecek. Anlaşma, Google'a Android işletim sistemini güçlendirme imkanı sağlayacak. Google'ın bu şekilde, en büyük rakiplerinden biri olarak gösterilen Apple'a karşı cep telefonu rekabetini güçlendirmek istediği belirtiliyor. Anlaşmanın 2011 sonunda ya da en geç 2012 başında tamamlanacağını belirten Google, Motorola Mobility'i ayrı bir birim olarak işletmeye devam edeceklerini kaydetti.

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