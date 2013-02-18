T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Şeffaf akıllı telefon üretildi

Tayvan merkezli Polytron Technologies ilk şeffaf telefonu ürettiğini, geliştirme aşamasında olduğunu açıkladı

18 Şubat 2013 20:04

Tayvan merkezli Polytron Technologies şirketi ilk şeffaf akıllı telefonu üretti.

Mashable sitesinin haberine göre, henüz geliştirilme aşamasında olan şeffaf telefon, Polytron şirketinin ‘Polyvision Privacy Glass’ teknolojisiyle üretildi. Çalışmaz halde iken donuk bir görünüme sahip olan telefon, elektrik verildiğinde bambaşka bir hal alıyor. Polytron’un web sayfasından yaptığı açıklamaya göre, ‘sıvı kristal moleküller diziliyor, ışın dizinin üzerinden geçiyor, Polyvision net bir görünüme sahip oluyor.’

Şeffaf telefonun elektrik kabloları görünmese de, batarya ve SIM kartı net bir şekilde fark ediliyor, açma tuşu da telefonun üst kısmında belirgin bir şekilde duruyor. Nihai amaç, telefonu görünmez kılmak. Polytron Technologies, geçmişte tamamen şeffaf USB Disk üretmeyi başarmıştı.

Tavyanlı şirketin şeffaf telefonu, şu an sadece donanım halinde, yani bir işletim sistemi içermiyor. Polytron’un Genel Müdürü Sam Yu, MacWorld sitesine yaptığı açıklamada, “Geliştirdiğimiz teknoloji sayesine tüm akıllı telefon üreticileri bizimle çalışmak isteyecek. Polyvision Privacy Glass gelişmiş bir teknoloji” dedi.
 

ETİKETLER

akıllı telefonşeffaf

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24