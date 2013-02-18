Şeffaf akıllı telefon üretildi

Tayvan merkezli Polytron Technologies şirketi ilk şeffaf akıllı telefonu üretti.

Mashable sitesinin haberine göre, henüz geliştirilme aşamasında olan şeffaf telefon, Polytron şirketinin ‘Polyvision Privacy Glass’ teknolojisiyle üretildi. Çalışmaz halde iken donuk bir görünüme sahip olan telefon, elektrik verildiğinde bambaşka bir hal alıyor. Polytron’un web sayfasından yaptığı açıklamaya göre, ‘sıvı kristal moleküller diziliyor, ışın dizinin üzerinden geçiyor, Polyvision net bir görünüme sahip oluyor.’

Şeffaf telefonun elektrik kabloları görünmese de, batarya ve SIM kartı net bir şekilde fark ediliyor, açma tuşu da telefonun üst kısmında belirgin bir şekilde duruyor. Nihai amaç, telefonu görünmez kılmak. Polytron Technologies, geçmişte tamamen şeffaf USB Disk üretmeyi başarmıştı.

Tavyanlı şirketin şeffaf telefonu, şu an sadece donanım halinde, yani bir işletim sistemi içermiyor. Polytron’un Genel Müdürü Sam Yu, MacWorld sitesine yaptığı açıklamada, “Geliştirdiğimiz teknoloji sayesine tüm akıllı telefon üreticileri bizimle çalışmak isteyecek. Polyvision Privacy Glass gelişmiş bir teknoloji” dedi.

