Nokia'dan düşük ücretli akıllı telefon stratejisi

Nokia, düşük ücretli akıllı telefon stratejisini yeni bir modelle daha da güçlendirdi. Asha 210, Nokia’nın fiziksel klavyeye sahip ucuz telefonu olarak 2013’ün ikinci yarısında 72 dolardan satışa sunulacak.

Tek veya çift Sım kart takılabilen modelleriyle sunulacak olan Asha 210 ilk olarak Avrupa, Latin Amerika, Afrika ve Asya ülkelerinde tüketicilere sunulacak. Nokia, klavyesini olabildiğince etkin kılmak için, WhatsApp, Facebook, Twitter gibi önde gelen sosyal medya uygulamalarını standart olarak Asha 210’da sunacak.

Polikarbonat kaplamaya sahip olan Asha 210, tuğlaya benzeyen, pürüzsüz bir tasarıma sahip. 115.5x60x11.8 mm ölçülerindeki telefonun ağırlığı sadece 100 gr. Asha 210, sarı, beyaz, açık mavi, magenta ve siyah renk seçeneklerine sahip.

Asha 210, 6 cm ekran genişliğine sahip. QVGA LCD ekranın çözünürlüğü 320x240 piksel. İnç başına piksel (ppi) ise 169.

LED ışıklandırmalı klavyesi bulunan Asha 210, arka panelinin altında ana SIM kart girişi, micro SD kart yuvası ve batarya bulunduruyor. SD kart ile cihazın belleği 32 GB’a kadar artırılabiliyor. Cihazın flash belleği 32-64 MB.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, Facebook ve Twitter’ın standart olarak yer alacağı Asha 210, Wi-Fi ve 2G bağlantısıyla yazışmaya fazla vakit harcayan kullanıcılar için yeterli bir bağlantı özelliği sunuyor. Sosyal medya uygulamalarına, ortadaki navigasyon tuşunun solundaki tuştan kısayolla ulaşılabiliyor. Telefonun Bluetooth 2.1 bağlantı özelliği de bulunuyor.

Avrupa ve Latin Amerika’da satılacak modeller, Facebook için bir açma tuşu içerecek. Çin de ise bu tuş ülkenin Twitter’ı olarak bilinen Weibo’ya açılacak. Ortadoğu, Afrika ve Asya ülkelerinde ise WhatsApp için bir başlatma tuşu olması bekleniyor.

Asha 210, arka panelinde 2 megapiksel kamera bulunduracak ve 4X dijital zoom özelliği olacak. Telefon, 176 x 144 piksel, saniyede 10 kare video çekim yapabiliyo