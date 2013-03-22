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Bilim / Teknoloji

Üç boyutlu akıllı telefonlar yolda

Üç boyutlu efekti görebilmek için özel gözlükler takmaya gerek kalmayacak, 3D telefon geliştirildi

22 Mart 2013 10:58

Akıllı telefon ve saat gibi küçük cihazlarda kullanılmak üzere üç boyutlu (3D) ekran geliştirildi.

Bilgisayar üreticisi Hewlett – Packard (HP) şirketinin araştırmacılarının geliştirdikleri ekran sayesinde üç boyutlu basit çizgi filmler izlenebilecek. Ekranın üç boyutlu efektini görebilmek için özel gözlükler takmaya da gerek kalmayacak.

“Nature“ adlı bilim dergisine konuşan araştırmacılar, ekranın şeffaf olduğunu ve içinde ışığı yansıtan çok sayıda küçük pikseller bulunduğunu ifade etti. Küçük kanallarla çevrelenmiş olan bu pikseller, düşen ışığı belirli bir yönde geri yansıtıyor.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, normalde üç boyutlu efektin yaratılması için ekranın üzerine özel bir lens takılıyor. Bu lensin yeni geliştirilen modelden daha kalın olduğuna dikkat çeken Frauenhofer Enstitüsü'nden Markus Fratz, yeni geliştirilen ince ve şeffaf ekranın ise küçük elektronik cihazlar için daha uygun olduğunu söyledi.

 

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