'MİT-Ömer Güney ilişkisi' Başbakan Erdoğan'a soruldu

Hülya Karabağlı / ANKARA

BDP Batman Milletvekili Ayla Akat, Paris suikastı zanlısı Ömer Güney’in iki MİT görevlisiyle yaptığı iddia edilen görüşmenin ses kayıtlarının teknik incelemesinin yapılıp yapılmadığını sordu.

Ayla Akat, Ömer Güney-MİT ilişkisini Meclis gündemine taşıdı. Akat, Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “MİT'in Paris suikastı öncesinde Ömer Güney'le görüşmesi olmuş mudur? Güney'e suikast emri verilmiş midir?” sorularını yöneltti.

Akat’ın Başbakan Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği 10 maddelik soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

“Paris’te 9 Ocak 2013’te üç Kürt kadın siyasetçi Sakine Cansız, Leyla Şaylemez ve Fidan Doğan’a yönelik olarak gerçekleştirilen katliamın tek tutuklu zanlısı olan Ömer Güney hakkında basına sızan ses kaydı ve MİT’e ait olduğu öne sürülen belge pek çok tartışmayı beraberinde getirmiştir. 12 Ocak 2014 günü internet sitelerine düşen videoda tetikçi Ömer Güney'in bir yakınına verdiği bilgiler ve iki şahısla katliam planlarına dair yaptığı görüşmelerin ses kaydı bulunmaktadır. Bundan iki gün sonra haber sitelerine düşen bir belgede ise, MİT'in Güney'e Sakine Cansız'a yönelik suikast düzenlemesi karşılığında 6 bin Avro ödeme yapıldığı iddia edilmektedir. ‘GİZLİ’ ibareli ve ‘arz notu’ başlıklı belge 18/11/2012 tarihini taşımakta ve bu tarih Güney'in suikastın ardından aracında bulunan pasaportuyla ortaya çıkan Türkiye ziyaretleriyle de çakışmaktadır. Belgede MİT daire başkanı Uğur Kaan Ayık'a ek olarak üç MİT yetkilisinin daha imzasının bulunduğu görülmektedir. Belgede ‘Sara kod adlı Sakine CANSIZ’ adı geçmekte ve ‘söz konusu örgüt mensubunun etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonel bir tasarlama’ ifadesi kullanılmaktadır.

İnternete düşen ve Ömer Güney'e ait olduğu ileri sürülen videonun teknik incelemesi yapılmış mıdır? Videodaki seslerin kimlere ait olduğu tespit edilmiş midir? Edilmişse bu şahıslar kimlerdir ve hangi kurumlara bağlı çalışmaktadır?

Ömer Güney suikast öncesinde Türkiye'ye gelişlerinde kimlerle görüşmüştür? Bu kişiler hangi kurumlara bağlı çalışmaktadır?

Ömer Güney'in Türkiye'de yaptığı görüşmelerde kendisine para ve silah yardımı yapılmış mıdır?

MİT'in Paris suikastı öncesinde Ömer Güney'le görüşmesi olmuş mudur? Olmuşsa bu görüşmelerin içeriği nedir? Güney'e suikast emri verilmiş midir? Verilmişse bu emir kimler tarafından ve nerede iletilmiştir?

Videoda Ömer Güney'e ait olduğu iddia edilen ses tarafından Fransız istihbaratının Güney'i takip ettiği ifade edilmektedir. Tetikçi Fransız istihbaratı tarafından takip edildiği ve Türkiye bağlantıları da olduğu halde katliamın önlenmemiş olması uluslararası bir komploya işaret etmektedir. Hükümetinizin bu sürece ilişkin bilgisi ve dahli ne şekildedir?

Söz konusu videoda Güney'in Belçika'dan silah temin etmeyi planladığı yönündeki ifadelerde kimleri kast ettiği tespit edilmiş midir? Hükümetinizin bu kişileri ve ilişkileri açığa çıkarmak yönünde bir girişimi bulunmakta mıdır?

Basına sızan belgede imzası olduğu görülen MİT yetkililerinin suikastla ilişkisini tespit etmek amacıyla bir soruşturma başlatılmış mıdır?

İlgili belgede lejyoner kod adıyla geçen MİT ajanının kimlik bilgileri nelerdir?

Videonun ve belgenin basına sızmasıyla suikastın Türkiye devleti bağlantılı kurumların dahiliyetiyle işlendiğine dair kanı artmıştır. Bu anlamda hükümet olarak suikastın işlenmesinde payı olan kişi ve kurumların tamamının ortaya çıkarılması yönünde kapsamlı bir çalışma başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa bu çalışma ne aşamadadır?

Hükümetiniz suikastın bir an önce aydınlatılması ve tüm sorumlularının açığa çıkarılması amacıyla Fransız devletiyle ortaklaşa bir çalışma yürütmekte midir? Yürütmekte ise bu çalışma ne aşamadadır?”