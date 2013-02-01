Ömer Güney, Kızılay'da kimlerle buluştu?

Paris’teki Kürdistan Enformasyon Bürosu’nda üç PKK’lı kadının öldürülmesine ilişkin soruşturmanın zanlısı Ömer Güney’in, olay öncesinde geldiği Ankara’daki faaliyetlerine dair yeni ipuçları elde edildi.

Ömer Güney’in Ankara’daki beş yıldızlı bir otelde kaldığının tesbit edilmesinin ardından araştırmaları derinleştiren Emniyet, Güney’in şehir merkezinde ve kalabalık mekânlarda dolaştığını belirledi.

Güvenlik kameralarını inceleyen emniyet birimleri, Güney’in Kızılay Metro İstasyonu çıkışında iki kişiyle görüştüğünü saptadı. Görüşmenin kayıtları, metro çıkışında bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarından çıkarıldı. Görüntüler üzerinde yapılan incelemede, Güney’in metro çıkışında spor giyimli, uzun boylu, 30-35 yaşlarında iki kişiyle 10 saniye görüştüğü, bu görüşmeden sonra üçlünün farklı yönlere doğru hareket ettiği belirlendi.

Arzu Yıldız'ın Taraf'taki haberine göre, emniyet birimleri yaptıkları araştırmada, Güney’in metro istasyonunun altında bulunan bölümde bu kişilerle ikinci kez farklı bir günde görüştüğünü de belirledi. Güney’in istasyondan çıktığına ilişkin kayıtlara ulaşılırken, diğer iki şahsın çıkış yaptıklarına dair bir kanıt bulunamadı. Şahısların metro güzergâhı üzerinde ikâmet ettiğinden şüphelenen ekipler, Ankara Metrosu ve Ankaray hattının tüm çıkışlarındaki kameraları incelemeye aldı. Görüntülere yansıyan ve PKK’lı oldukları belirtilen iki kişinin fotoğraflarından kimlik bilgilerine ulaşıldı.



Gizemi telefon çözdü



Güney’in Ankara temaslarının perde arkası Fransız yetkililerle de paylaşıldı. Güney’in izini süren polisler, onun Tunalı Hilmi Caddesi’ndeki uçak bileti satış ofisine verdiği cep telefonu numarasına ulaşınca olayı çözümledi. Telefon numarasının sinyallerinden önce Güney’in kaldığı otele, sonra da bu binanın yakınındaki kamera kayıtlarından sokaktaki temaslarına ulaşıldı. Güney’in bilet şirketine verdiği HTS kayıtları da incelendi. Yapılan görüşmelerin sınırlı olması ve 1 dakikadan az olması ise dikkat çekti.



'Güney’i tanıyorum'



Bu arada Devrimci Karargâh soruşturmasında deşifre olan MİT ajanı Murat Şahin’in Ömer Güney’i tanıdığı iddia edildi. Avrupa’da yayımlanan Yeni Özgür Politika gazetesinde çıkan haberde, İsviçre’de yaşayan Şahin’in Güney’le ilgili bazı bilgiler verdiği belirtildi. Habere göre Şahin, “Teyze” kod adlı bir MİT yöneticisinin kendisine Güney’in fotoğrafını gösterdiğini, Güney’den “Paris elemanı” olarak söz ettiğini ve Güney’i tanıyıp tanımadığını sorduğunu söyledi.