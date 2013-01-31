Deşifre olan MİT muhbiri: Ömer Güney'i tanıyorum

Devrimci Karargah soruşturmasında tutuklanan ve Emniyet'te "MİT ajanı" olduğunu söylemesinin ardından serbest bırakılan Murat Şahin'in, Paris suikasti zanlısı olarak tutuklu bulunan Ömer Güney'i tanıdığını ve savcıya ifade vermeye hazır olduğunu söylediği iddia edildi.

Avrupa'da yayınlanan Yeni Özgür Politika gazetesinde bugün yayınlanan haberde, İsviçre'de yaşayan Murat Şahin'in gazeteyi aradığı ve Ömer Güney'le ilgili bazı bilgiler verdiği belirtildi.

Gazetenin haberine göre Şahin, "Teyze" kod adlı bir Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yöneticisinin kendisine Güney'in fotoğrafını gösterdiğini, Güney'den "Paris elemanı" olarak söz ettiğini ve Güney'i tanıyıp tanımadığını sorduğunu söyledi.

'Parisli heval'

Gazetenin haberine göre Şahin şunları söyledi:

"Ömer ile hiçbir yerde karşılaşmadım ve birlikte çalışmadım. Ankara'da bağlı olduğum birimin başındaki 'Teyze' kod adlı bayan, Ömer'in fotoğrafını göstererek, 'Bu, Paris elamanı, hiç gördün mü, tanıdın mı, bu heval oluyor' diye sormuştu. İlk defa orada resmini gördüm. Bana başka da bir şey söylemedi. Belki de Avrupa'da onu tanıyıp tanımadığımı, ilişkim olup olmadığını test ediyordu. Belki de bana Ömer'i deşifre etmek için fotosunu gösterdi. Ya da başka bir neden. Ben de 'tanımıyorum' dedim ve sohbet öyle kapandı. Bana bir ara, 'Hollanda aldı ama ucuz yırttı, dikkat edin' demişti. 'Teyze'nin gösterdiği ve 'Parisli heval' dediği kişi, Ömer Güney'in ta kendisidir. Bundan eminim."

Sol örgütlere bakan birimde çalışan "Teyze"

Haberde, Şahin'in "Teyze"ye ilişkin şu bilgileri verdiği de belirtildi:

"Bizim birimin başıdır. 55-60 yaşları arasındadır. Uzun yıllar birimde çalışmış, tecrübeli bir bayandır. Sol örgütlere bakan birimdir bu. Kürt birimi ayrıdır. Ankara Çankaya'da tepeye doğru bir evde konumlanır. Özel bir dairedir ama MİT'e çalışır. Biz Ankara'ya gittiğimizde 'Teyze' ile orada buluşuruz. Ömer'in fotosunu da orada göstermişti. Karadenizli olduğunu duydum. Adını bilmeyiz ve soramayız. Bizim için sadece 'Teyze'dir."

(imc-yeni özgür politika)