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Ömer Güney'in Ankara'da kaldığı otelde kaydı yok

Paris’te öldürülen üç kadının katil zanlısı Ömer Güney’in Ankara’da kaldığı otelde hiçbir kaydının olmadığı ortaya çıktı. Otelde ve çevrede güvenlik kamerası da yoktu

15 Ocak 2014 19:39

Paris’te 9 Ocak 2013’te öldürülen PKK’lı üç kadının katil zanlısı olarak tutuklanan Ömer Güney’in, Ankara’ya gelişleri sırasında Ulus’ta kaldığı otelde hiç bir kaydının tutulmadığı belirlendi. Güney’in kaldığı otelde ve çevresinde de güvenlik kamerası yok.
 
Youtube’da önceki gün yayımlanan ses kaydında Ömer Güney olduğu iddia edilen bir kişi MİT elemanı olduğu öne sürülen bir başka kişiyle, Paris’te PKK adına faaliyet yürüttükleri bilinen Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez’in öldürüldüğü suikastın planları hakkında konuşuyordu. Bu kaydın ortaya çıkması, Güney’in bağlantılarını yeniden gündeme getirdi. Soruşturmada, tutuklanan Güney’in Ankara’ya gelişlerinde Ulus’taki bir otelde de kaldığı belirlendi.
 
 

Sekiz kez geldi

 
 
Güney’in sekiz kez giriş çıkış yaptığı Türkiye ziyaretleri çerçevesinde Ankara’ya gelişinde kimi zaman Sincan’da bir akrabasında kimi zaman da, Ulus’ta küçük bir otelde kaldığı tespit edilmişti. Güney’in bağlantılarının tespit edilmesi amacıyla hem MİT’te hem de emniyette bazı çalışmalar yapılırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da adli soruşturma başlatmıştı. Yapılan kamera incelemelerinde Güney’in Ulus’ta görülmesine karşın söz konusu otele gelişi ve çıkışı sırasında hiç bir kamera kaydının bulunmaması, otelin özel olarak seçilmiş olabileceği olasılığını gündeme getirdi. Bu arada, Güney’in Sincan’da yaşayan bir yakınıyla yapılan incelemede söz konusu kişinin devletin bazı önemli kurumlarıyla temasının olduğu tespit edildi.
 
 

Fransa yardım istemedi

 
 
Öte yandan, Fransız polisinin  cinayet soruşturması konusunda Türkiye’den herhangi bir destek istemediği öğrenildi.

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