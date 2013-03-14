MİT: Bazı ünlüleri kod adıyla dinliyoruz

TBMM Böcek Komisyonu’nun incelemesi esnasında, komisyon üyelerine, MİT, bazı ünlü kişileri kod adıyla dinlediklerini söyledi.

Komisyon üyelerinden alınan bilgiye göre, MİT, mahkemeden herhangi bir ünlü için ‘kod’ adı verilerek dinleme kararı çıkarılıyor. Bu karar uyarınca, ünlü kişiler MİT’in dinlemesine alınıyor. MİT, kod verilerek yapılan dinlemelerin, söz konusu kişinin özel hayatının üçüncü şahısların eline geçmemesi ve aleyhine kullanılmaması için yapıldığını vurguluyor.

'MİT’in Büyük Salonunda ‘kaset ‘ tartışması'

Böcek Komisyonu Üyeleri, MİT’te, büyük bir salonda ağırlandı. Komisyon başkanıyla önceden yapılan görüşme doğrultusunda ‘cep telefonları’ araçlarda bırakıldı. MİT, yetkilileri dinlemelerle ilgili bilgi verirken konu özel hayata ve genel seçimle öncesinden Deniz Baykal’ı koltuğundan eden kasetlere kadar uzandı. Komisyonda bulunan kaset mağduru Bağımsız İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu’nun da tepkisi büyük oldu. Eski MHP'li İhsan Barutçu, önce MİT yetkilileri, sonra AKP’lilerle tartıştı.

'MİT’in sunumu vekilleri kızdırdı'

TBMM’deki sunumun bir benzerini yapan MİT yetkililerine CHP’li vekiller tepki gösterdi. Edinilen bilgiye göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın çalışma ofisindeki böceği bulan MİT Teknik İstihbarat Daire Başkanı ve iki MİT yetkilisi milletvekillerine yasal dinlemeler konusundaki mevzuata ilişkin sunumu ile komisyon üyesi milletvekillerinin sorularına net yanıtlar verilmemesi tartışmayı başlattı.

CHP’li Mehmet Kesimoğlu, “Her ne kadar siz dinlenmiyoruz deseniz de dinlediğinizi biliyoruz” dedi. MİT yetkilileri önce Başbakanın ofisindeki böceğin parkenin altında mı yoksa prizde mi bulunduğu sorusuna yanıt vermezken, Daire Başkanı , daha sonra böceğin prizde bulunduğunu ifade etti.

'Kaç çalışanı olduğunu da söylemediler'

MİT bünyesinde ne kadar personel çalıştığı sorusuna da yanıt verilmedi. CHP’liler vekiller Başbakan Erdoğan’ın eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal hakkındaki kaset olayıyla ilgili olarak MİT’e talimat verip vermediğini sordu. Milletvekillerinin MİT yetkilerinin bu soruya Yargıya “intikal etmiş konular hakkında yanıt veremeyiz” dedi.

'Barutçu, masaya vurdu'

Kaset mağduru eski MHP’li, İstanbul Bağımsız Milletvekili İhsan Barutçu yasa dışı yöntemlerle yapılan dinleme ve izlemelerin mağduru olduğuna işaret ederek bu konuda MİT’in bilgi vermesini istedi. Gittikleri hiçbir kurumda yeterli yanıt alamadıklarını belirten Barutçu,“Madem yanıt vermeyeceksiniz, bizi de yormayın. MİT bu ülkenin güvenliğinden sorumlu değil mi? MHP, CHP ve Başbakanla ilgili tespitiniz var mı?” dedi. Yaşadığı olayın üzerinden 2 yıl geçtiğini kaydeden Barutçu, sesini yükselterek elinle masaya vurdu. AKP’li Komisyon Başkanı Zeyid Aslan, Barutçu’ya “ Üslubunuz doğru değil. MİT Müsteşarı önünde şov yapıyorsunuz” dedi. Barutçu, “Bizim hayatımız mücadeleyle geçti. Şovla işimiz de yok ihtiyacımız da yok” dedi. Barutçu, “Ben bir mağdurum, aile hayatım, özel hayatım deşifre edildi. Bunun hesabını sormayacak mıyım; bu bir milli mesele değilse nedir?“diye tepkisini koydu.

Bu arada bir CHP’li vekil, sorduğu soruya MİT yetkilisinin “bizi aşar” biçimindeki yanıtına tepki gösterdi ve “Biz buraya sizi şahsen ziyarete gelmedik. Müsteşarlık kurumuna, millet adına bilgi almaya geldik” dedi. Bu tartışmalar sürerken MİT Müsteşarı Hakan Fidan salona girdi. Ancak, hararetli kaset tartışması kesilmedi.

'AKP’li başkan, CHP ve Barutçu’ya yüklendi'

Muhalefet, Hakan Fidan’a aynı soruları yöneltti. AKP’li Komisyon Başkanı Zeyid Aslan ve diğer AKP’liler bu kez devreye girdi. Aslan, Barutçu’ya “Buraya sizin kişisel sorunlarınızı görüşmek için gelmedik. MİT Müsteşarını burada görünce şov yapıyorsunuz. Biz sorgu yapmaya gelmedik” diye konuştu. CHP’liler, MİT yetkilisi ve AKP’lilerle devam eden tartışmaya Hakan Fidan katılmadı ve ayakta izledi.

'Fidan: İleri demokrasiden ileri istihbarat çıkar'

Fidan, “Ben buraya nezaket ziyaretine geldim. Eski bir yasamız var. İleri demokrasinin birgereği olarak güncellenmesi gerekir. İleri demokrasiden ileri bir istihbarat çıkar. Bu kapsamda parlamentonun desteğine ihtiyacımız var “ dedi. Fidan, “Sivil bir hayattan gelmiş bir kişi olarak bireysel hak ve özgürlükler konusunda size teminat verebilirim” dedi.

'Vekiller kayıt odasını gezdi'

Komisyon daha sonra TİB’i ziyaret etti. TİB yetkilileri kolluk kuvvetlerinin 2008 yılına kadar Türkiye’de yaşayan herkesin iletişimini tespit edebildiğini, TİB’in itirazı üzerine 3 ayda bir yenilenen bu yetkiden vazgeçildiği bilgisini verdi. Komisyon üyesi milletvekilleri TİB’te telefon kayıtlarının tutulduğu serverlerin bulunduğu birimi de gezdi. TİB yetkilileri eski CHP lideri Baykal hakkındaki görüntülerin yüklendiği IP adresinin yurt dışı bağlantılı olduğu bilgisini olayın ortaya çıktığı an ilettiklerini belirtti.



