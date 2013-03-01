TÜBİTAK: 'Böcek'e karşı yeraltında toplanın

TÜBİTAK, gizli ses ve görüntü izlemesi yapabilen “böcek”lerin herkes tarafından kullanılabilen ve “ayağa düşen cihazlar” olduğu değerlendirmesini yaptı. Kullanması kolay, tespiti zor olan böceklere karşı tedbir olarak milli sistemlerin kurulması gerektiğini vurgulayan TÜBİTAK, çok gizli toplantıların dinlenmemesi için yeraltında yapılmasını önerdi.

TBMM Böcek Komisyonu’na bilgi veren TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Uğur Saraç’ın “Teknik Takip ve Karşı Tedbirler” başlıklı sunumunda şunlar yer aldı:

• Ultrasonik böcekler aldığı veriyi duyma bölgesinin üstündeki ses dalgalarına çevirerek iletiyor. Metal aksam üzerine monte edilmiş bu tür bir böcek, verileri çok uzaklara sorunsuzca gönderiyor.

• GSM böcekler en fazla kullanılan böcek çeşidi. Temin edilmesi ve kullanılması kolay. Hesap makinesi, küllük gibi farklı çeşitleri bulunuyor. Yurtiçinden ve yurtdışından uygun fiyatlara temin edilebiliyor. Wi-Fi böcekler de elde ettikleri verileri sahip oldukları kablosuz modem ile aktarıyor.

• Böcek konusu ayağa düştü. Bu cihazları herkes kolayca kullanabiliyor. Artık klasik böcek arama yöntemleri geçersiz hale geldi. Enerji yoğunluğuna bakılarak yapılan tarama yetersiz kalmakta, kullanılan sistemin protokolünün incelenmesi gerekiyor.

• Sinyal hattı üzerindeki izlemeler telefon veya internet üzerinden yapılabiliyor. Santrallar, baz istasyonları, uydular, işletim sistemleri, bilgisayar programları ve modemlerin suiistimaliyle gerçekleştiriliyor. Bu sistemler milli olarak üretilmedikçe güvenliği tartışmalı. Bilgisayar ve telefon üzerindeki mikrofon ve kamera kullanıcının onayı olmadan açılarak izleme yapılabiliyor. Cızırtı ve parazit yapan hatlar eski yöntemlerde kalmış durumda.

• Dinleme ve izlemeye karşı tedbir olarak jammer kullanmak, binaların inşaatı sırasında önlem almak, milli ürünler kullanmak, böcek tarama sistemleri kullanmak gerekmektedir. Büyükelçilikler kendi binalarının malzemelerini kendileri getiriyorlar. Dinleme ve izlemeye karşı tedbir olarak camsız ve yerin altıdaki mekânlar veri iletimini engelleyeceği için tercih edilebilir. Kapalı devre böceklerin tespiti zordur. Esas olan böceğin yerleştirilmesini önlemektir. Çok hassas manyetik sensörlerle tarama yapılarak tespit edilebilir. Termal kamera, junction dedektörü, X-Ray cihazlarıyla böcek taraması yapılabilir.