Böcek Komisyonu’nda milletvekillerinin kaygıları öne çıktı

Hülya Karabağlı/ Ankara

Yasa dışı dinlemeler için kurulan Araştırma Komisyonu’nda milletvekillerinin ileride yargılanma sürecine kadar uzanabilecek bir süreç konusunda taşıdıkları kaygılar öne çıktı. Geçtiğimiz yasama döneminde bilişim gibi telefon dinlemeleriyle ilgili komisyonlarda görev yapan CHP’nin eski Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade vermesi komisyonun gündemine taşındı.

Komisyonda, şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan eski CHP’li Milletvekili Tacidar Seyhan’ın durumunun yarattığı kaygı dikkat çekti. CHP Kırklareli Milletvekili Mehmet Kesimoğlu, “Arkadaşımız, bu konuları araştırdığı için şüpheli konumunda. Biz de benzer görev yapıyoruz. İleride şüpheli konusunda olacağız. Bunun bir güvencesi lazım” dedi.

‘Tacidar Seyhan’ın konumuna düşebiliriz’

CHP Kırklareli Milletvekili Mehmet Kesimoğlu, “ Arkadaşımız, bu konuları araştırdığı için şüpheli konumunda. Biz de benzer görev yapıyoruz. Yarın bizim de benzeri bir konuma düşmeyeceğimizin bir garantisi yok. Bunun bir güvencesi lazım” dedi.

Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, Türkiye'de telefon dinlemeleriyle ilgili kaygı toplumuna dönüştü. Genel başkan yardımcılarını istifa etmesi, ana muhalefet başkanı hakkındaki kaset operasyonu bu işin artık nereye geldiğini gösteriyor. Yaptığım görevle ilgili şüpheli olarak yargılanıyorum diyor. Araştırmalar yapacağız, telefon görüşmeleri yapacağız” dedi. Havutça, komisyon başkanı Zeyit Aslan’a, “ Bir güvence verebiliyor musunuz” diye sordu. AKP İzmir milletvekili Hamza Dağ’ın ‘koruma verelim’ esprisi CHP kanadını kızdırdı.

Komisyon başkanı Zeyit Aslan, “Eğer sorgusunda Meclis'te yapmış olduğu komisyon çalışmasıyla ilgili sorular sorulmuşsa, bununla ilgili bu soruyu soran şahıslar suç işlemiştir. Bu suçla alakalı da ilgili kurumlara sorguyu yapan hakim ya da savcı kimse suç duyurusunda bulunuruz. Komisyonumuzun buna duyarsız kalması söz konusu değil. Önce bir incelememiz lazım'' dedi.