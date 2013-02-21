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Politika

Böcek Komisyonu herkese açık, basına kapalı!

Meclis'te yeni kurulan Böcek Komisyonu, bugün Jandarma ve Emniyet'i dinledi. Komisyona üye vekiller, toplantının basına açık yapılmasını istese de toplantı bugün de basına kapalı yapıldı

21 Şubat 2013 22:14

Hülya Karabağlı / ANKARA

TBMM’de Böcek komisyonu, iki günlük maratonunda,  ‘ stratejik ve  ‘hassas’ kurumlar gerekçesiyle TİB; Emniyet ve Jandarma’nın dinleneceği toplantıları basına kapattı.  BDP’den Hasip Kaplan ve CHP’lilerin itirazına rağmen toplantıdan basın çıkarıldı. Basının çıkarıldığı toplantılar,  çaycılar, odacılar,  uzmanlar, danışmanlara serbest!

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın dinlendiğinin ortaya çıkmasından sonra  TBMM’de  kurulan kısa  adı Böcek  Araştırma Komisyonu  son iki günde aldığı  gizlilik  kararlarıyla gündeme   damgasını  vurdu.  Komisyon Başkanı AKP Tokat Milletvekili Zeyit Aslan, kurumlardan gelen basına kapalı toplantı talepleri ve söz konusu kurumların ‘ stratejik’ ve ‘hassas’ niteliklerine dikkat çekerek; basına kapalı yapılacağını söyledi.  Yazılı basın,  TİB yetkililerinin dinlenildiği dünkü toplantının  ardından bugünde Emniyet ve Jandarma’nın bilgilendirme toplantısında  dışarı çıkarıldılar.

 

'BDP’li Kaplan: TİB’in gizli dediği her şey Google’da var'

 

Muhalefet,  toplantıların basına kapalı yapılmaması ve bunun daha sonra  alışkanlık haline gelebileceği konusunda  40 dakika boyunca itirazını  sürdürdü.  BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, “ Türkiye’de her kesim iktidarıyla muhalefetiyle çok dikkatli izlenen bir komisyon araştırma görevi yapıyor. Kurumları yargılamıyoruz araştırma yapıyoruz. Kapalı oturum kararı alıyoruz sanki bir şey alınacak gibi ancak boş. TİB’in  gizli dediği her şey  Google’da var.  5 yaşındaki çocuğun ulaşacağı bilgiler konusunda kapalı oturum yapılmaz.  MİT, Jandarma  ve Emniyet herkes dinlemeden muzdarip. Bu çalışmamızı şeffaf yapalım. Yazılı basın kalsın.

 

'Kamuoyuna çıkar açıklarım'

 

Kamuoyunun merak ettiği soruları çıkar basında yanıtlarım. Bunu kimsenin gizleme hakkı yok. Bu komisyon kamuoyunu aydınlatma uyarma görevi görüyor. Başkan  siz  bugün bir gazetenin manşetindeydiniz.  Siz konuşuyorsunuz? Biz susalım mı?. Benim partimin yalnızca sorunu değil. Parlamentonun 8 vekili belediye başkanları telefon dinlemeleriyle terörist diye tutukluysa bunun çözümü basit yazılı basın kalır, arkadaşlarımızın çok hassas gördüğü sorular bu konuda sonrası bir aşamada dinleyelim. Gizlilik kodu olan devlet sırrı olan noktalara not alalım sonradan yerinde zaten gideceğiz zaten orada dinleriz.Kapalı oturum mantığından vazgeçelim”.

 

'CHP’li İlhan  Cihaner:  TİB’de gizlilik kararına gerek yoktu'

 

Her dinlenenin gizlilik talebini onların inisiyatifine bırakırsak, bizim belirleyeciliğimiz ortadan kalkar. Dünkü TİB  toplantısında  gizli bir oturuma gerek yoktu.  Toplumun tamamını ilgilendiren tamamen şeffaf yürümesi açısından çok daha önemli.

 

‘Basının önünde görüşme yapmamız anayasal gereklilik’

 

CHP Balıkesir Milletvekili  Namık Havutça: Komisyonun ana amacı gerçeği bulmak, bireyin temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği konularda insan hakları ve anayasal ihlallerin ortaya konulmasında bir çalışma yapmamız bekleniyor. İrademizi ortaya koyarken komisyonun iradesi dışında bizi bilgilendirecek olanların talebine bağlı olmamız yanlış. Tüm kamuoyunun basının önünde görüşme yapmamız anayasal gereklilik. Ortak bir irade kullanarak gizliliği kaldırmamız lazım.

 

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