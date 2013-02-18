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Politika

'Böcek Komisyonu' çarşamba günü toplanıyor

BDP Hasip Kaplan, TBMM'de kurulan 'Böcek Komiyonu'na ilişkin "Komisyondan umutluyum. Ciddi bir fotoğraf ortaya çıkaracağız” dedi

18 Şubat 2013 15:49

HÜLYA KARABAĞL I / Ankara

 

TBMM’nin ‘Böcek’ diye adlandırılan, "Haberleşme Özgürlüğüne ve Özel Hayatın Gizliliğine Yönelik İhlallerin Tespiti ve Önlenmesine İlişkin tedbirlerin Belirlenmesi" amacıyla kurulan Araştırma Komisyonu, çarşamba ve perşembe günü ilk dinlemelerine başlıyor.

Adalet Bakanlığı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB), Emniyet ve Jandarma yetkililerini dinleyecek. İktidar ve muhalefetten 17 milletvekili görev yapacak. BDP’den, Meclis’e ilk adımında yasa dışı dinlemelerle ilgili soru önergesi ve Meclis araştırması veren Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan var.

 

Kaplan: Komisyondan umutluyum

 

BDP’li Kaplan, T24’e, dinlemelere ilişkin konulara teknik ve yasal anlamda çok yakın isimlerin komisyonda görev yapmasının önemli olduğuna dikkat çekiyor. Kaplan "Komisyondan umutluyum. Ciddi bir fotoğraf ortaya çıkaracağız” dedi.   

 

Kim, neden dinliyor? Küresel dinleme nedir?  

 

Kaplan, “Bu komisyonda, ‘Kim dinliyor? Neden dinliyor? Neden engellenemiyor? Mevzuat mı yetersiz, ulusal boyutu nedir? Küresel dinleme nedir?’ gibi çok kritik sorulara yanıt aranacak” dedi.

 

BDP’li zaten dinliyorlar?

 

Hasip Kaplan, “Komisyon üyelerinin telefonları dinleniyorsa nasıl olacak” sorusuna, “BDP’lileri dinliyorlar zaten. Bunu açılan davalardan biliyoruz. Telefon dinlemeleri pervasızca dosyalara konuluyor” yanıtını verdi.

 

İktidar ve muhalefet kaygılı

 

İktidar ve muhalefetin dinleme kaygısı sardığına dikkat çeken Kaplan, “Benim telefonumu Türkiye biliyor. Şeffaf bir insan olduğum için. Telefonda sınırlı konuşup ekonomiye katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

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