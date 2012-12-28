Erdoğan'ın ofisine böcek yerleştiren kişi tespit mi edildi?

Başbakanlık ve MİT'in Başbakan Tayyip Erdoğan'ın ofisine böcek koyan kişiyi belirlediğin ve dinlemeyi yabancı istihbarat örgütlerinin yapmadığının tespit ettiği ileri sürüldü. Ayrıca, MİT'in Erdoğan'ın onay vermesi üzerine Rize'deki baba evinde arama ve incelemelerde bulunulduğu da iddia edildi.

Yahya Bostan'ın Sabah'ta yayımlanan haberine göre, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın evinin altındaki çalışma ofisinde bulunan "böceği" Erdoğan'ın Subayevleri'ndeki çalışma ofisine koyan şahsın tespit edildiği öğrenildi. Şahsın bağlantılarının detaylı bir şekilde incelendiği öğrenilirken, dinlemenin yurtdışı istihbarat örgütlerince değil, "içeriden" yapıldığı izlenimi doğduğu belirtiliyor. Başbakanlık kaynakları Erdoğan'ın "derin devlet" vurgusunu işaret ediyor. Üst düzey bir kaynak "yakında işin aslı ortaya çıkacak" dedi. Konuyla ilgili soruşturma derinleştirilirken, yapılan detaylı incelemenin kağıda döküleceği ve soruşturma başlatan savcılıkla tüm detayların paylaşılacağı ifade edildi.

Bu arada kaynaklar Erdoğan'ın "böcek" açıklamasının ardından yanlış bilgilerin yayıldığı görüşünde. Bilinenin aksine Erdoğan'ın evi rutin aramaya tabi tutulmadı. Erdoğan'ın dinlendiği MİT tarafından teknik takip sırasında elde edilen bazı bulgular nedeniyle anlaşıldı. Başbakan Erdoğan'dan, dinlemenin gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda inceleme yapmak için izin istendi. Erdoğan'ın onay vermesi üzerine Başbakanlık ofisi, Başbakanlık resmi Konutu, Subayevleri'ndeki konutunun altında bulunan ofisi, TBMM Makam odası ve Rize'deki baba evinde arama ve incelemelerde bulunuldu. Didik didik yapılan arama ve incelemeleri MİT uzmanları gerçekleştirdi.

Aramalar Şubat'ta değil, Aralık 2011 tarihinde başladı ve "böcek" 22 Aralık 2011'de Subayevleri'ndeki konut-ofisinde bulundu. Başbakanlık Merkez Bina'daki ofisi ile diğer noktalar ise temiz çıktı. Başbakan Erdoğan'a dinleme dönemleri ve kimin yapabileceğine ilişkin kapsamlı bir dosya sunuldu.