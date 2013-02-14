TBMM Böcek Komisyonu'nda 'böcek' alarmı

Hülya Karabağlı/ Ankara

Komisyonun ilk toplantısında milletvekilleri, Başbakan Erdoğan ve Baykal’ın dinlenilmesini önerdi. ‘Toplumsal hassasiyetin artırılması için komisyon salonu böcek taramasından geçirilsin ve üyelerin cep telefonlarının dinlenip dinlenmediği incelensin” denildi.

Yasa dışı dinleme ve izlemeleri araştıracak olan TBMM Böcek Komisyonu, gelecek hafta Çarşamba günü Adalet Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Telekominikasyon İletişim Başkanlığı yetkililerinden bilgi alacak.