Böcek Komisyonu, bazı vekillerin dinlendiğini düşünüyor

Hülya Karabağlı / ANKARA

Başbakan'ın evinin altında böcek diye tabir edilen dinleme cihazının bulunmasının ardından Meclis'te kurulan Böcek Komisyonu, yasa dışı dinlemelere karşı her toplantının farklı odalarda yapılmasını planlıyor.

TBMM Böcek Komisyonu Başkanı ve AKP Tokat Milletvekili Zeyit Aslan, komisyon üyesi milletvekillerinin dinleme kaygıları üzerine, TBMM Başkanlığı’na verilen cep telefonların numaralarının TİB’e gönderilmesi ve dinlenip dinlenilmediklerinin tespit edilebileceğini söyledi. Aslan, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na (TİB) başvurunun diğer milletvekilleri içinde geçerli olacağını söyledi. Teknolojide hızlı ilerlemeye dikkat çeken Aslan, milletvekillerinin toplantı odalarından ‘böcek taraması’ taleplerini üzerine, her toplantının farklı toplantı salonlarında yapılabileceği formülü üzerinde durulacağına dikkat çekti.

'Bizim telefonlarımız ne olacak?'

Adalet bakanlığı temsilcilerinin dinlenildiği üç saatlik dilimde milletvekillerinin yasa dışı dinlemelere karşı ne kadar kaygılı oldukları dikkat çekti. CHP Balıkesir Namık Havutça, "Bizim telefonlarımız ne olacak" derken, BDP Diyarbakır Milletvekili Hasip kaplan, "telefonların dinlenildiğini baştan kabul etmeliyiz" dedi. İktidar milletvekilleri de aynı kaygıyı paylaşınca, milletvemili telefonlarını dinlenip dinlenmediğinin TİB’e sorulması kararlaştırıldı.