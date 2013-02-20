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Politika

Böcek Komisyonu, bazı vekillerin dinlendiğini düşünüyor

TBMM Böcek Komisyonu, yasadışı dinlemelere karşı Meclis'te yapılacak her toplantıyı farklı odalarda yapmayı planlıyor

20 Şubat 2013 16:39

 

Hülya Karabağlı / ANKARA

 

Başbakan'ın evinin altında böcek diye tabir edilen dinleme cihazının bulunmasının ardından Meclis'te kurulan Böcek Komisyonu, yasa dışı dinlemelere karşı her toplantının farklı odalarda yapılmasını planlıyor.

TBMM Böcek Komisyonu Başkanı ve AKP Tokat Milletvekili Zeyit Aslan, komisyon üyesi milletvekillerinin dinleme kaygıları üzerine,  TBMM Başkanlığı’na verilen cep telefonların numaralarının TİB’e gönderilmesi ve dinlenip dinlenilmediklerinin tespit  edilebileceğini söyledi. Aslan,  Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na (TİB) başvurunun diğer milletvekilleri içinde geçerli olacağını söyledi.  Teknolojide  hızlı ilerlemeye dikkat çeken Aslan,  milletvekillerinin  toplantı odalarından  ‘böcek taraması’  taleplerini üzerine, her toplantının  farklı toplantı salonlarında  yapılabileceği  formülü üzerinde  durulacağına  dikkat çekti.

 

'Bizim telefonlarımız ne olacak?'

 

Adalet  bakanlığı temsilcilerinin  dinlenildiği  üç saatlik dilimde milletvekillerinin yasa  dışı  dinlemelere  karşı  ne kadar  kaygılı  oldukları dikkat çekti. CHP Balıkesir Namık Havutça, "Bizim telefonlarımız ne olacak" derken,  BDP Diyarbakır Milletvekili  Hasip kaplan, "telefonların dinlenildiğini  baştan kabul etmeliyiz" dedi.  İktidar milletvekilleri de aynı kaygıyı paylaşınca,  milletvemili telefonlarını  dinlenip dinlenmediğinin TİB’e sorulması  kararlaştırıldı.

 

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