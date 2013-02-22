Hasip Kaplan Böcek Komisyonu'nda 'böceksavar' siparişi verdi

Hülya Karabağlı / ANKARA

TBMM Böcek Komisyonu’nda Emniyet ve Jandarma, yasa dışı dinlemelere ilişkin bilgi vermeyince BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, herkesin gözü önünde sıradan bir yurttaş gibi internetten ‘dinleme cihazları’ satan firmaya sipariş verdi ve bu alışverişi tüm komisyonda dinletti. "Beni dinleyenleri tespit etmek istiyorum. Alet var mı?" diyen Kaplan’a firma yetkilisi "Ne istersen var" yanıtı verdi. Kaplan’ın istediği cihazın fiyatı 250 TL.

'Kaplan: Ekmek peynir gibi satılıyor'

Kaplan, kolluk güçlerinin 'hassasiyet' stratejik kurumlar gerekçesiyle yazılı basına kapalı yapılan toplantısında bir ilke de imza attı. Emniyet ve Jandarma’nın mevzuat üzerinden konuyu ele alarak yasa dışı dinleme yapılmadığına ilişkin açıklamaları üzerine Kaplan, yetkililere, "İster anlatın ister anlatmayın. Ama bunlar internetten peynir ekmek gibi satılıyor. Ben de şimdi size bunu göstereceğim" dedi.

'Dinleme cihazları satan firmayı aradı'

İnternete giren Kaplan, arama motoru Google’dan bu tür dinleme cihazı satan bir firmanın telefonunu rastgele çevirdi. Firma yetkilisiyle dinleme cihazları üzerine sohbet etti ve ellerinde ne tür cihazlar olduğunu sordu. Firma yetkilisi, Kaplan’a "böcekten, kaleme ve mause kadar her çeşit cihaz var" dedi.

'Ne istersen var abi'

Kaplan, "Ben, beni dinlenenleri tespit etmek istiyorum. Bu tür bir alet var mı" diye sordu. "Ne istersen var abi" yanıtı aldı. Kaplan’ın sipariş için sorduğu cihazın fiyatı 250 TL. Firma yetkisi: Bunu almak suç değil. Sizi dinleyenler suç işliyor abi. Kaplan, firma yetkilisine, "Bunları almak suç değil mi?" diye sorunca, "Bunları almak suç değil. Sizi dinleyenler suç işliyor abi" yanıtını aldı.

'Kargoyla yollarız'

Cihazın nasıl gönderileceğini soran Kaplan’a, firma yetkilisi "kargo yapıp yollarız abi" yanıtını verdi. Kaplan’ın bu uygulamasının ardından Emniyet ve jandarma piyasada çok sayıda bu tür satışın olduğunu yasal boşluk nedeniyle önüne geçilemediğini söyledi.