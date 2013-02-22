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Politika

Hasip Kaplan Böcek Komisyonu'nda 'böceksavar' siparişi verdi

Böcek Komisyonu'nda bugün ilginç bir olay yaşandı. Kendisine dinlemelerle ilgili bilgi verilmemesine sinirlenen Hasip Kaplan, herkesin gözü önünde 'böceksavar' sipariş etti

22 Şubat 2013 00:18

Hülya Karabağlı / ANKARA

TBMM Böcek Komisyonu’nda Emniyet ve Jandarma, yasa dışı dinlemelere ilişkin bilgi vermeyince BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, herkesin  gözü önünde  sıradan bir yurttaş  gibi internetten ‘dinleme cihazları’ satan firmaya  sipariş verdi ve bu alışverişi tüm  komisyonda dinletti. "Beni dinleyenleri tespit etmek istiyorum. Alet var mı?" diyen Kaplan’a firma yetkilisi "Ne istersen var" yanıtı verdi. Kaplan’ın istediği cihazın fiyatı 250 TL. 

 

'Kaplan:  Ekmek peynir gibi satılıyor'

 

Kaplan, kolluk güçlerinin 'hassasiyet' stratejik kurumlar gerekçesiyle yazılı basına kapalı yapılan toplantısında bir ilke de imza attı. Emniyet ve Jandarma’nın mevzuat üzerinden konuyu ele alarak  yasa dışı dinleme yapılmadığına ilişkin  açıklamaları üzerine  Kaplan, yetkililere, "İster anlatın  ister anlatmayın. Ama bunlar internetten peynir ekmek gibi satılıyor. Ben de şimdi size bunu göstereceğim" dedi.

 

'Dinleme cihazları satan firmayı aradı'

 

İnternete  giren  Kaplan, arama motoru Google’dan  bu tür  dinleme cihazı  satan bir firmanın telefonunu rastgele çevirdi. Firma yetkilisiyle dinleme cihazları üzerine sohbet etti ve ellerinde ne tür  cihazlar olduğunu sordu. Firma yetkilisi, Kaplan’a "böcekten, kaleme ve mause kadar her çeşit  cihaz var"  dedi.

 

'Ne istersen var abi'

 

Kaplan,  "Ben, beni dinlenenleri tespit etmek istiyorum. Bu tür bir alet var mı" diye sordu. "Ne  istersen var abi" yanıtı aldı.  Kaplan’ın sipariş için sorduğu cihazın fiyatı 250 TL. Firma yetkisi:  Bunu almak suç değil.  Sizi dinleyenler suç işliyor abi. Kaplan, firma yetkilisine,  "Bunları almak suç değil mi?" diye sorunca,  "Bunları almak suç değil. Sizi dinleyenler suç işliyor abi" yanıtını aldı.

 

'Kargoyla yollarız'

 

Cihazın nasıl gönderileceğini soran Kaplan’a, firma  yetkilisi "kargo yapıp yollarız abi" yanıtını  verdi. Kaplan’ın bu  uygulamasının ardından  Emniyet ve jandarma  piyasada çok sayıda  bu tür satışın olduğunu yasal boşluk nedeniyle önüne geçilemediğini söyledi.

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