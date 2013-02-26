'Milli Tank' projesinden TBMM Böcek Komisyonu'na transfer

Hülya Karabağlı/ ANKARA

Kripto, milli tank, x-ray gibi çok özel alanların uzmanları komisyonda görev yapacak. Uzmanlar, bu işlerin uydulardan nasıl yapıldığını, şirketlerin ve devletlerin uzaya gönderdikleri uydular, bu uydulardan küresel dinleme ve izlemelerin nasıl yapılacağına ilişkin birçok konuda da uzmanlıklarını aktaracak.

ODTÜ’de kripto dersleri veren Mehmet Sabır Kiraz, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı teknik birimde çalışan Adnan Fikirli, Telekomünikasyon İletişim başkanlığı Hukuk Dairesi’nden Eyüp Gümüş, Adalet müfettişi Selçuk Telli, mili tank projesinde de yer alan, X-ray, fizikçi Yavuz Öztürk’le milletvekilleri komisyon toplantısında tanıştı.

Tek tek kendini anlatan uzmanlardan Yavuz Öztürk’ün cv’si dikkat çekiyor. X-ray, fizikçi Öztürk, 2008 yılında TÜBİTAK’ta Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezinde, Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsünde Elektromanyetik Uyumluluk Laboratuvarında işe başlıyor. MİLGEM gibi, millî tank gibi projelerde yer alıyor.

ODTÜ matematik mezunu Mehmet Sabır Kiraz, güvenlik üzerine mastır yapıyor. Almanya’da Master Max Planck Enstitüsü’nü bitiriyor. Doktorasını Hollanda’da tamamlıyor. Doktoradan sonra da Philips Araştırma Merkezi’nde TomTom Araştırma Merkezi’nde çalışıyor. Üç yıldır Türkiye’de. TÜBİTAK BİLGEM’de çalışıyorum. Master ve doktora alanı kripto. ODTÜ’de yarı zamanlı kripto dersleri veriyor.

Mahremiyet korunabilir mi?

Komisyon üyeleri, uzmanlardan sadece çalışmalarında yardım almayacak. Mahremiyet, kişisel bilgiler, sağlık bilgileri, bilgiler nasıl korunabilir, uydulardan dinmelerle ilgili uzmanlık alanlarından da yararlanacak. Bazı devletlerin, şirketlerin uzaya gönderdikleri uydularla küresel dinleme yapılıp yapılmadığı da aktarılacak bilgiler arasında.