T24 LogoT24 Logo
Politika

'Milli Tank' projesinden TBMM Böcek Komisyonu'na transfer

Kripto, milli tank, x-ray gibi çok özel alanların uzmanları komisyonda görev alacak

26 Şubat 2013 20:10

Hülya Karabağlı/ ANKARA

Kripto, milli tank, x-ray gibi çok özel alanların uzmanları komisyonda görev yapacak. Uzmanlar, bu işlerin uydulardan nasıl yapıldığını, şirketlerin ve devletlerin uzaya gönderdikleri uydular, bu uydulardan küresel dinleme ve izlemelerin nasıl yapılacağına ilişkin birçok konuda da uzmanlıklarını aktaracak.

ODTÜ’de kripto dersleri veren Mehmet Sabır Kiraz, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı teknik birimde çalışan Adnan Fikirli, Telekomünikasyon İletişim başkanlığı Hukuk Dairesi’nden Eyüp Gümüş, Adalet müfettişi  Selçuk Telli, mili tank projesinde de yer alan, X-ray, fizikçi Yavuz Öztürk’le  milletvekilleri  komisyon  toplantısında  tanıştı.

Tek tek kendini anlatan uzmanlardan Yavuz Öztürk’ün cv’si dikkat çekiyor.  X-ray, fizikçi  Öztürk,  2008 yılında TÜBİTAK’ta Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma  Merkezinde, Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsünde Elektromanyetik Uyumluluk Laboratuvarında  işe başlıyor. MİLGEM gibi, millî tank gibi projelerde yer alıyor.

ODTÜ matematik mezunu Mehmet Sabır Kiraz,  güvenlik üzerine mastır yapıyor. Almanya’da Master Max Planck Enstitüsü’nü bitiriyor. Doktorasını Hollanda’da tamamlıyor. Doktoradan sonra da Philips Araştırma Merkezi’nde TomTom Araştırma Merkezi’nde  çalışıyor. Üç yıldır Türkiye’de.  TÜBİTAK BİLGEM’de çalışıyorum. Master ve doktora alanı kripto. ODTÜ’de yarı zamanlı kripto dersleri veriyor.

 

Mahremiyet korunabilir mi?

 

Komisyon  üyeleri, uzmanlardan sadece  çalışmalarında yardım  almayacak.   Mahremiyet,  kişisel bilgiler, sağlık bilgileri, bilgiler nasıl korunabilir, uydulardan  dinmelerle  ilgili uzmanlık alanlarından da  yararlanacak.  Bazı devletlerin,  şirketlerin  uzaya gönderdikleri  uydularla  küresel  dinleme yapılıp yapılmadığı da  aktarılacak bilgiler  arasında.

ETİKETLER

hülya karabağlımeclisböcek komisyonutank

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24