MHP'nin hedef aldığı Habertürk'te deprem: Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir görevden alındı, Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz istifa etti!

T24 Haber Merkezi

HaberTürk TV'de MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in hedef aldığı Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in görevden alınmasının ardından kanalın Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz istifa etti.

T24'e bilgi veren Oğuz, istifasının kabul edildiğini belirtti.

Habertürk TV, çalışanlarına gönderdiği mesajda Aydemir'in istifa ettiğini, yerine Show TV Ankara Temsilcisi Sibel Demirci Erdem'in atandığını belirtti. Habertürk TV ve Show TV Ankara Temsilciliklerinin birleşmesiyle oluşan yeni yapıda Fevzi Çakır'ın da Ankara Temsilci Yardımcısı olarak atandığı aktarıldı.

Oğuz'un yerine gelecek isim henüz açıklanmazken, kanaldan yapılan açıklamada, "Kürşad Oğuz bugün itibariyle istifa suretiyle Genel Yayın Yönetmenliği görevinden ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar olan çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonra da başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz" denildi.

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Twitter hesabından Devlet Bahçeli'nin açıkladığı 'yeni anayasa' önerisini konuklarıyla konuşan gazeteci Ebru Baki için "MHP'ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir. Konuklarını MHP düşmanları arasından seçmesi tam bir kokuşmuşluktur" demişti.



MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'e Ebru Baki'nin bugünkü yayınında yanıt verildi. Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, canlı yayında yaptığı açıklamada Yönter'in açıklamalarını aynen iade ettiğini dile getirdi.

MHP, HaberTürk sunucusu Ebru Baki'nin ardından HaberTürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'i hedef aldı. MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Aydemir için, "Siz kimsiniz, hangi ölçü ve yüzle MHP ve Sayın Genel Başkanımızı özür dilemeye davet ediyorsunuz? Size bu gücü kim veriyor? Televizyon ekranlarından aklınızca siyasete ayar vermeye cüretini nerden buluyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'den boykot

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "#HaberTürkTVizlemiyorum" etiketi ile boykotu duyurdu. #HaberTürkTVizlemiyorum" etiketi Twitter'daki Trend Topic listesinde birinci sırada yer aldı.