MHP’den bu kez HaberTürk Ankara Temsilcisi Aydemir’e: Siz kimsiniz, MHP ve Genel Başkanımızı özür dilemeye davet ediyorsunuz?

MHP, HaberTürk sunucusu Ebru Baki'nin ardından HaberTürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'i hedef aldı. MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Aydemir için, "Siz kimsiniz, hangi ölçü ve yüzle MHP ve Sayın Genel Başkanımızı özür dilemeye davet ediyorsunuz? Size bu gücü kim veriyor? Televizyon ekranlarından aklınızca siyasete ayar vermeye cüretini nerden buluyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Özdemir Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, "MHP’nin anayasa yapımı ile ilgili çalışmasını ilan etmesinin hemen ardından HaberTürk ekranlarından Ebru Baki’nin sunduğu programda eleştiri sınırının aşılarak, partimize doğrudan karalama kampanyası yürütülmesi medyadaki hazımsız suretleri bir kez daha gün yüzüne çıkarmıştır. Konuyla ilgili olarak Genel Başkan Yardımcımız Sayın İ.Ulvi Yönter, her seferinde MHP’ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden bu isimle birlikte, aynı programda bulunarak gerçekleri çarpıtıp, aleni bir şekilde MHP hasımlığı yapan program konuklarına da haklı olarak tepki göstermiştir." görüşünü savundu.

Özdemir şunları kaydetti:

"Bu olay üzerine, bugün çıktığı HaberTürk ekranlarından, Ebru Baki’ye destek vereceğim derken, seviye, üslup ve ahlaki kayıplarını açıkça gösteren Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir’in tutumu ise gazetecilik meslek ahlakının nasıl yerlere düşürüldüğünü göstermiştir. Nereli olduğu bizi ilgilendirmeyen, fakat nezaket sınırlarını geçerek, haddini ve boyunu aşan cümlelerle Genel Başkan Yardımcımız Sayın Yönter’i hedef alan Bülent Aydemir şunu bilsin ki, Sayın Yönter’in bu konuda gösterdiği tepki MHP’nin tepkisidir. Hadi şimdi ne yapacaksınız?

Siz kimsiniz, hangi ölçü ve yüzle MHP ve Sayın Genel Başkanımızı özür dilemeye davet ediyorsunuz? Size bu gücü kim veriyor? Televizyon ekranlarından aklınızca siyasete ayar vermeye cüretini nerden buluyorsunuz?

"HaberTürk grubundan yanıt bekliyoruz! "

HaberTürk grubundan yanıt bekliyoruz! MHP’ye karşı böylesine seviyesiz ve hadsiz tutum takınan, hanımefendiliğin saygınlığı arkasına gizlenerek çirkin üslubu alışkanlık edinen, gazetecilikten çok külhanbeyi edasıyla konuşmaya yeltenen bu isimlerin arkasında mısınız?

Temsil ettiğiniz yayın grubunda neyin ne olduğuna bakmaksızın, eleştiri yahut yorum değil, doğrudan kurumsal yapımıza yönelen saldırı ve karalamalar karşısında elbette bizler de kendi görüşümüzü ifade ederiz, bundan geri durmayız."

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Twitter hesabından Habertürk sunucusu Ebru Baki için "MHP'ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir. Konuklarını MHP düşmanları arasından seçmesi tam bir kokuşmuşluktur" ifadelerini kullandı.



MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'e Ebru Baki'nin bugünkü yayınında yanıt verildi. Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, canlı yayında yaptığı açıklamada Yönter'in açıklamalarını aynen iade ettiğini dile getirdi.

TIKLAYIN - MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter'den gazeteci Ebru Baki'ye: Konuklarını MHP düşmanları arasından seçmesi tam bir kokuşmuşluktur

TIKLAYIN - Gazeteci Ebru Baki'ye "Konuklarını MHP düşmanları arasından seçmesi tam bir kokuşmuşluktur" diyen MHP'li Yönter'e HaberTürk'ten yanıt

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