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Gazeteci Ebru Baki'ye "Konuklarını MHP düşmanları arasından seçmesi tam bir kokuşmuşluktur" diyen MHP'li Yönter'e HaberTürk'ten yanıt

"Son zamanlarda bir alışkanlık başladı böyle gazetecilere, hoşuna gitmeyen bir şey olduğunda ayar veren, hedef gösteren açıklamalar"

05 Mayıs 2021 12:47

Twitter hesabından Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki için "Konuklarını MHP düşmanları arasından seçmesi tam bir kokuşmuşluktur" diyen MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'e Ebru Baki'nin bugünkü yayınında yanıt verildi.  Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, canlı yayında yaptığı açıklamada Yönter'in açıklamalarını aynen iade ettiğini dile getirdi.

Aydemir, "Son zamanlarda bir alışkanlık başladı böyle gazetecilere, hoşuna gitmeyen bir şey olduğunda ayar veren, hedef gösteren açıklamalar. Bu ifadeleri, aynen ölçüsüyle ne bir eksik ne bir fazla, Ulvi Bey'e iade ediyorum. Gazetecileri hedef gösteren böyle açıklamaları kabul etmiyorum" dedi. 

Aydemir'in sözleri üzerine Ebru Baki ise "Evet sahip çıkılmaya hiç ihtiyacım yok, onun dışında verilecek bir cevap yok. Sana çok teşekkür ederim ama açmak istediğim bir konu değil. Çünkü bu üslupla mücadele etmek çok zor" diye konuştu.

TIKLAYIN - MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter'den gazeteci Ebru Baki'ye: Konuklarını MHP düşmanları arasından seçmesi tam bir kokuşmuşluktur

 

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'Bülent Aydemirİzzet Ulvi Yönterhabertürktartışma

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