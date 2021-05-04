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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter'den gazeteci Ebru Baki'ye: Konuklarını MHP düşmanları arasından seçmesi tam bir kokuşmuşluktur

04 Mayıs 2021 14:01

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Twitter hesabından Habertürk sunucusu Ebru Baki için "MHP'ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir. Konuklarını MHP düşmanları arasından seçmesi tam bir kokuşmuşluktur" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin bugün açıkladığı 100 maddelik yeni anayasa teklifinin konuşulduğu Habertürk'teki programın sunucusu Ebru Baki'ye yönelik ağır ithamlarda bulundu.

"Konuklarını MHP düşmanları arasından seçmesi tam bir kokuşmuşluktur"

Yönter şunları yazdı: "Habertürk'te art niyetli Ebru Baki'ye konuk olan Kemal Öztürk, Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu ile Gülfem Saydam Sanver'in Genel Başkanımızın 100 maddelik anayasa önerisini karalama çabaları edepsizlik ve terbiyesizliktir. Ne o, kaldıramadınız mı? Kudurdunuz değil mi?

Ebru Baki, her seferinde MHP'ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir. Konuklarını MHP düşmanları arasından seçmesi tam bir kokuşmuşluktur. Bugünkü golü çıkaramayınca çirkefliği ve çirkinliğe tercih ettiler. Yuh olsun!"

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