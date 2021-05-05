RSF Türkiye Temsilcisi Önderoğlu: MHP yetkilisi Ulvi Yönter’in meslektaşımız Ebru Baki'ye karşı giriştiği sözlü saldırıyı kınıyoruz

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, MHP'li Ulvi Yönter'in gazeteci Ebru Baki'ye sözlerine kınadıklarını söyledi.

Önderoğlu, "Parti çevrelerinin, siyasi çıkmazlarından, gazetecilere saldırıya zemin hazırladığını, prim verdiğini açıkça gözlemliyoruz. Bu kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Twitter hesabından Habertürk sunucusu Ebru Baki için "MHP'ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir. Konuklarını MHP düşmanları arasından seçmesi tam bir kokuşmuşluktur" ifadelerini kullandı.



MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'e Ebru Baki'nin bugünkü yayınında yanıt verildi. Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, canlı yayında yaptığı açıklamada Yönter'in açıklamalarını aynen iade ettiğini dile getirdi.

TIKLAYIN - MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter'den gazeteci Ebru Baki'ye: Konuklarını MHP düşmanları arasından seçmesi tam bir kokuşmuşluktur

TIKLAYIN - Gazeteci Ebru Baki'ye "Konuklarını MHP düşmanları arasından seçmesi tam bir kokuşmuşluktur" diyen MHP'li Yönter'e HaberTürk'ten yanıt