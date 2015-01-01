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MHP'den kaldırılan pankartlar için 'karekod' çözümü

MHP Eskişehir il teşkilatı parti binalarındaki pankartların indirilmesini akıllı telefon uygulamaları ile okunabilen 'karekodlu' pankartla protesto etti

01 Ocak 2015 21:20

MHP Eskişehir il teşkilatı, son günlerde muhalefet partilerinin astığı "hırsızlık ve yolsuzluğu" anlatan pankartların indirilmesine tepki olarak ilginç bir tepki verdi. MHP Eskişehir İl Başkanlığı binasına "pankart" yazısı altında da akıllı telefon uygulamaları ile okunabilen karekod olan "Bu pankartta hiçbir şey yazmıyor ama siz yinede ne demek istediğimizi anlayabiliyorsunuz" yazısının yer aldığı bir pankart asıldı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, MHP'liler, Köprübaşı semti İki Eylül Caddesi'ndeki 3 katlı il binasının üst katına astıkları pankartta vermek istedikleri mesajı akıllı telefon uygulama ile okunabilen karekod halinde düzenledi. İlk bakışta ne anlama geldiği belli olmayan pankarttaki karekod akıllı telefonlarla okununca vatandaşların da ilgilisini çekti.

 

'Bu sayede pankart indirilemeyecek'

 

MHP'liler, klasik hale gelmiş olan partilerin pankart asma işlevini teknoloji ile birleştirdiklerini, böylece hem vermek istedikleri mesajı rahatlıkla verebildiklerini, hem de pankartlarının indirilemeyeceğinden emin olduklarını ifade etti.

MHP İl binasına asılan üzerinde pankart Eskişehirlilerin ilgisiyle karşılaştı. Karekodun altında uzaktan okunamayan küçük harflerle de aynı yazının yazıldığı dikkati çekti.

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