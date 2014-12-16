CHP binasına yolsuzluk pankartı astı, polis kaldırmak için vinç çağırdı

CHP İl Örgütü 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarının yıldönümü için hazırladıkları pankartı parti binasına astı.



Pankartta eski bakanlardan Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Erdoğan Bayraktar ve Egemen Bağış’ın maskeli fotoğrafları ile “17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvetle mücadele haftası olsun” yazısı bulunuyor.

17 ve 25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını unutturmamak için afişi astıklarını ve hafta içinde çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirten CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi, “Yolsuzluk ve rüşveti unutturmamak için yarın Zafer Meydanı’ndan yürüyeceğiz. Bu yürüyüşümüzü yolsuzluk ve rüşvetin unutturulmaması, halka hatırlatılması için yapıyoruz. İnsanlar unutmasın, yapılan yolsuzluğa karşı da tepkimizi koyalım” dedi.

Polis pankartın indirilmesini istiyor

Polisin il binasına gelerek pankartın indirilmesini istediği ancak parti yönetiminin savcılık kararı olmadan pankartın indirilmesine izin vermeyeceklerini söylediği öğrenildi.

Öte yandan polisin pankartı kaldırmak için vinç çağırdığı, CHP'nin 17 ilçe başkanı ve parti üyeleri ile birlikte "Pankartı indirtmeyiz" diyerek, nöbet tuttuğu da gelen bilgiler arasında.