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CHP, 17-25 Aralık'ın 'yolsuzluk ve rüşvetle mücadele haftası' olması için kanun teklifi verdi

CHP, uzun süredir gündeme gelen teklifi Meclis'e sundu

16 Aralık 2014 14:14

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Bülent Tezcan ve Sezgin Tanrıkulu’nun ortak imzaları ile TBMM Başkanlığı’na sunulan Kanun Teklifi, 17 Aralık günü başlayıp 25 Aralık günü biten bir haftalık sürenin ‘’Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele etme Haftası’’ ilan edilmesini öngörüyor.

CHP’nin 17-25 Aralık’ın Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Haftası sayılmasını öngören kanun teklifinin  gerekçesi şöyle.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yolsuzluk soruşturmaları olan 17 Aralık ve 25 Aralık soruşturmaları neticesinde 4 Bakan istifa etmiş, büyük bir yolsuzluk ağı soruşturulmaya başlanmıştır. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarıyla ortaya saçılan bilgiler, kamuoyunda ciddi bir rahatsızlık yaratmış, kamu adaleti duygusunu zedelemiştir. Ancak söz konusu soruşturma hükümetin yargı üzerindeki etkinliği neticesinde rafa kaldırılmış ve toplumda oluşan güvensizlik, tepki daha da derinleşmiştir. Söz konusu soruşturmanın rafa kaldırılması yargıya olan güveni de neredeyse ortadan kaldırmış, kuvvetler ayrılığı ilkesi ayaklar altına alınmıştır. Devletin öncelikleri arasında yolsuzluk ve rüşvetle mücadele etmek ve toplumun devlete olan güvenini arttırmak için yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır. Halk ve birey, devlete vergisini vererek görevlerini yerine getirirken devletin de bu vergilerin nerelere harcandığını şeffaf ve objektif olarak belirtmesi gerekir. Bütün bu sebeplerden ötürü kamuda şeffaflığın sağlanması ve yolsuzluk ve rüşvetle etkin mücadelenin öneminin hatırlatılması amacıyla 17 Aralık günü başlayıp 25 Aralık günü biten bir haftalık sürenin ‘’Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele etme Haftası’’ ilan edilmesiyle ilgili bu kanun teklifi hazırlanmıştır.

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