MHP'nin Osmanlıca 'hırsız' yazan pankartı savcılık kararıyla kaldırıldı

MHP Düzce İl Başkanlığı dün parti binasının cephesine "Osmanlıca felsefe yapıyoruz" sözlerinin altında Osmanlıca "hırsız" yazan pankart astı. Ancak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başvurusuyla "hakaret içerdiği" öne sürülen pankart kaldırıldı.

Doğan Haber Ajansı'ndaki habere göre, MHP Düzce İl Başkanı Abdullah Danışmaz pankartı asmalarıyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Sayın Erdoğan 2012 yılında Türkçe ile felsefe yapılmaz diyenlere ırkçı derken, 2014 yılında Cumhurbaşkanı olduğunda Türkçe'nin felsefeye yetmediğini söyledi. Cumhurbaşkanı'nın iki yıl ara ile iki farklı konuşma yaptığını kamuoyuna duyurmak istedik. Biz felsefe yapmak adına Osmanlıca kelimeyi ihtiva eden kelimeyi tepkimiz olarak parti binamıza astık."

Bugün (29 Aralık) Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, pankartın kaldırılmasıyla ilgili olarak Düzce Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuruda bulundu. Düzce Sulh Ceza Hakimliği'nin "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkçe ile felsefe yapılamaz, isteseler de istemeseler de Osmanlıca'yı öğreteceğiz' benzeri ifadelerine vurgu yapmak ve ilişkilendirilmek amacıyla, söz konusu pankartın hem Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, hem de haklarında meclis soruşturması devam eden dört eski bakanı hedef alarak TCK'nın 125/1, 125/3 a, 299/1, 299/2 maddelerinde düzenlenen suçlara vücut verdiği şüphesiyle" pankartın kaldırılmasına karar verdi.

'Hırsız olmayan kimse hırsız kelimesinden rahatsız olmaz'

Parti binasına gelen polisler, mahkeme kararında pankarttaki sözün hakaret içermesi nedeniyle pankartın kaldırılmasıyla ilgili kararı ilettiler. İtfaiye merdiveniyle pankartın asılı olduğu yere yanaşılarak pankart kaldırıldı. Partililer pankartın bulunduğu yere Türk bayrağı astılar.

Abdullah Danışmaz, hırsız kelimesinden hırsızlık yapanların rahatsızlık duyacağını belirterek şunları söyledi:

"Bir şeyleri ifade ettiğini, ima ettiğini düşünen bazı kesimler bununla ilgili şikayette bulunmuşlar. Hakim de bununla ilgili gerekçeli kararı göstererek pankartın indirilmesini, hırsızlığı ifade ettiğini... Biz Osmanlıca felsefenin, felsefedeki hırsız anlamına gelen kelimesini paylaşmıştık vatandaşlarımızla. Hırsız olmayan hiç kimsenin hırsızlık kelimesinden rahatsız olacağını da düşünmüyoruz. Ancak, hırsızlık kelimesinden Osmanlıca, İngilizce, Türkçe, Almanca da olmuş olsa hırsız kelimesinden tek rahatsız olacak arkadaş hırsızlık yapan arkadaşlardır. Kimler bu hırsız kelimesinden alındı, kimler rahatsız oldu, kimler şikayette bulundu, kimler indirme kararı aldı onu da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."