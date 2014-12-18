CHP il binasına asılan 'yolsuzluk ve rüşvet' pankartı mahkeme kararıyla kaldırıldı

İzmir'de, CHP Halk Partisi İl Gençlik Kolları'nın CHP İl binasına astığı "17-25 Aralık Aralık Haftası Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Haftası olsun" yazılı pankart, mahkeme kararıyla kaldırıldı.

17 Aralık operasyonunun yıldönümü nedeniyle CHP İzmir Gençlik Kolları '17-25 Aralık Aralık Haftası Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Haftası olsun' yazılı pankartı dün akşam saat 20.30'da CHP İl binasına astı.



Yolsuzluk ve rüşvete karıştıkları iddia edilen eski bakanların maskeli fotoğrafının yer aldığı pankartı asarak yolsuzluklara tepki gösterdiklerini açıklayan CHP'li gençlerin astığı pankart, bugün mahkeme kararıyla kaldırıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün yazısı ve Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın el konulması talebini değerlendiren İzmir 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği, "İçişleri Eski Bakanı Muammer Güler, Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen Bağış, Ekonomi Eski Bakanı Zafer Çağlayan ve Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın maskeli resimlerinin bulunduğu 17-25 Aralık Haftası Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Haftası olsun ibaresi yazılı afişin asılı olduğu kollukça tespit edilmesi üzerine, görüntüsünün fotoğraflandığı, pankartta resmi bulunan kişilerin eski bakanlar olduğundan, TCK 125/3-a maddesi kapsamında kamu görevlisine hakaret suçu kapsamında olduğu değerlendirildiğinden, talebin kabulü ile CMK 127'nci maddesi gereğince afişin suç delili olduğundan el konulmasına" kararı verdi.

Mahkeme kararıyla birlikte CHP İl binasına gelen polisler pankartı kaldırıp, el koydu.