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LDP binasını basan polisler 'İndiragandi Anma Haftası' pankartını indirdi

Liberal Demokrat Partisi Beyoğlu İlçe Başkanlığı'na asılan pankart, binaya izinsiz giren polisler tarafından indirildi

17 Aralık 2014 20:30

Liberal Demokrat Parti Beyoğlu ilçe binasına asılan pankart, polislerce kaldırıldı.

Liberal Demokrat Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı binasına partili gençlerin özel olarak hazırlattıkları '17-25 Aralık İndiragandi’yi Anma Haftası' pankartı, binaya izinsin giren polisler tarafından indirildi.

LDP İstanbul İl Başkanı'nı arayan polis, pankartı asan kişilerin polise teslim edilmesini istediğini ancak İl Başkanı'nın "Hangi kanuna göre suç işlediler?" sorusu üzerine, polisin telefonu kapattığı ifade edildi.

LDP Basın Bürosu'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle; 

Türkiye’de basın özgürlüğünden sonra siyasi partilerin ifade özgürlüğünü de polis baskısıyla susturmaya çalışan hükümeti aklıselime davet ediyor bu eylemin hesabını yargı önünde vereceklerini hatırlatıyoruz.
 
Daha önce de Gezi olaylarının yıldönümü sırasında 3H Hareketi tarafından asılan bir pankartı aynı şekilde polis indirmişti."

 

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