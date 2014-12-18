T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP binaları önünde ya da çevresinde protesto gösterileri yasaklandı

Diyarbakır Valiliği, AKP il ve ilçe binaları önünde ya da yakınında toplumsal gösteri, basın açıklaması gibi faaliyetleri yasakladı

18 Aralık 2014 18:38

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün talebi üzerine Valilik, 17-26 Aralık tarihleri arasında AKP binaları önünde ya da çevresinde her türlü protesto gösterisini yasakladı

Valiliğin yasaklama kararının, 17-26 Aralık tarihleri arasında AKP'nin il ve ilçe binalarının önünde yapılacak protesto gösterilerini önlemeye yönelik olduğu ileri sürüldü.

Valilik yetkilileri ise AKP il ve ilçe binaları önünde ve çevresinde yasaklama kararının güvenlik gerekçesiyle alındığını ifade etti.

17 Aralık'ın yıldönümünde dün AKP Diyarbakır il binasına yürümek isteyen sendikacılara polis müdahale ederek 22 kişiyi gözaltına almıştı.

 

ETİKETLER

diyarbakırakpbinagösteriyürüyüşprotestobasın açıklamasayasak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24