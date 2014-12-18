AKP binaları önünde ya da çevresinde protesto gösterileri yasaklandı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün talebi üzerine Valilik, 17-26 Aralık tarihleri arasında AKP binaları önünde ya da çevresinde her türlü protesto gösterisini yasakladı

Valiliğin yasaklama kararının, 17-26 Aralık tarihleri arasında AKP'nin il ve ilçe binalarının önünde yapılacak protesto gösterilerini önlemeye yönelik olduğu ileri sürüldü.



Valilik yetkilileri ise AKP il ve ilçe binaları önünde ve çevresinde yasaklama kararının güvenlik gerekçesiyle alındığını ifade etti.

17 Aralık'ın yıldönümünde dün AKP Diyarbakır il binasına yürümek isteyen sendikacılara polis müdahale ederek 22 kişiyi gözaltına almıştı.