T24 LogoT24 Logo
Politika

Osmanlıca'yı savunan AKP teşkilatı, astığı pankartın Arapça olduğunu farkedemedi!

AKP Kocaeli Başiskele İlçe Kongresi’nde partililer Osmanlıca yerine Arapça yazılı pankartlar astılar

20 Aralık 2014 18:24

AKP Kocaeli Başiskele İlçe Kongresi’nde AKP’li yöneticiler hazırladıkları pankartta Osmanlıca yazıların da bulunmasını istedi ancak pankart Osmanlıca yerine Arapça yazıldı. Durumu fark eden Nihat Ergün, yöneticileri “Bu pankartı Osmanlıca yazmaya çalışmışsınız ama pankarttaki yazı Osmanlıca değil, Arapça” sözleriyle ikaz etti.

OdaTv’den Uğur Enç’in haberine göre; AKP’nin Kocaeli Başiskele İlçe Kongresi’nde partililer Osmanlıca’yi ne kadar benimsediklerini göstermek amacıyla kongre salonunu pankartlarla doldurdu. Salonda Arapça olarak yazılmış “Gururumuz Osmanlının Torunlarıyız” ve “Kadınsız Bir Siyaset, Kadınsız Bir Demokrasi, Sadece Kadınlar İçin Değil Toplum İçin Eksikliktir” pankartları yer aldı. Kürsüye çıkan eski bakan Nihat Ergün, “Bu pankartı Osmanlıca yazmaya çalışmışsınız ama pankarttaki yazı Osmanlıca değil, Arapça” dedi. 

ETİKETLER

osmanlıcaarapçakocaeliakpkongre

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24