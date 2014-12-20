Osmanlıca'yı savunan AKP teşkilatı, astığı pankartın Arapça olduğunu farkedemedi!

AKP Kocaeli Başiskele İlçe Kongresi’nde AKP’li yöneticiler hazırladıkları pankartta Osmanlıca yazıların da bulunmasını istedi ancak pankart Osmanlıca yerine Arapça yazıldı. Durumu fark eden Nihat Ergün, yöneticileri “Bu pankartı Osmanlıca yazmaya çalışmışsınız ama pankarttaki yazı Osmanlıca değil, Arapça” sözleriyle ikaz etti.

OdaTv’den Uğur Enç’in haberine göre; AKP’nin Kocaeli Başiskele İlçe Kongresi’nde partililer Osmanlıca’yi ne kadar benimsediklerini göstermek amacıyla kongre salonunu pankartlarla doldurdu. Salonda Arapça olarak yazılmış “Gururumuz Osmanlının Torunlarıyız” ve “Kadınsız Bir Siyaset, Kadınsız Bir Demokrasi, Sadece Kadınlar İçin Değil Toplum İçin Eksikliktir” pankartları yer aldı. Kürsüye çıkan eski bakan Nihat Ergün, “Bu pankartı Osmanlıca yazmaya çalışmışsınız ama pankarttaki yazı Osmanlıca değil, Arapça” dedi.