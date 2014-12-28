MHP binasına asılan 'yolsuzluk' pankartı indirildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bağcılar İlçe Başkanlığı binasına akşam saatlerinde, üzerinde "Ceket emanet, makam emanet, ülke zaten Reza'ya emanet. Biliyoruz ki bir ihanet var; umudunu yitirme Türkiye milliyetçi hareket var" yazılı pankart asıldı. Parti binasına gelen polislerin ikazına rağmen pankart indirilmedi. Parti yetkilileri, bunun üzerine polislerin mahkeme kararıyla gelerek pankartı indirdiğini belirtti.

Soner Hasırcıoğlu'nun Doğan Haber Ajansı'ndaki haberine göre, MHP Bağcılar İlçe Başkanı Onur Yeşil, "Bizce bunun herhangi bir şeklide hakaret içeren bir tarafı yok" diyerek pankartın indirilmesine tepki gösterdi.

'Suç arz edecek bir konu değil'

MHP Bağcılar İlçe Başkanı Onur Yeşil basın mensuplarına konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Hukuk ne kadar hızlı işliyor bu konularda onu tekrar gördük. Bürokratik işlemler çok kısa zamanda halledildi. Yaklaşık bir saat içersinde, Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 127. maddesi madde gereğini öner sürerek yapmış olduğumuz çalışmaya el koyma ve inceleme kararı adı altında polisler tekrar ilçeye geldi. Yapmış olduklarının tekraren tamamen hukuksuz olduğunu biz kendi hukukçularımızla konuşup bunların herhangi bir şekilde suç arz edecek bir konu olmadığını beyan ettik."

'Bir dahaki pankart belki de 15 metre olur'

MHP Bağcılar İlçe Başkanı Yeşil sözlerini şöyle sürdürdü:

“17-25 Aralık'la alakalı 9 büyük ilde konferansalar düzenlendi. Bunun adınıda yolsuzluk ve rüşvet haftası olarak ilan ettiler. Bu haftaya binaleyn bizlerde destek olmak maksatlı ilçe teşkilatlarımızla ve bizim yapmış olduğumuz bir pankart çalışmamız oldu. Bizce bunun herhangi bir şeklide hakaret içeren bir tarafı yok. Tamamen 17-25 Aralık'la alakalı, bunlara ithafen yapılmış bir çalışmaydı. Bugün de sayın başbakanımızın fotoğrafıyla birlikte, ki fotoğraf biraz da mizahi ortamları ortaya koyan bir fotoğraf. Bir ceketin kendisine büyük geldiğiyle ilgili. Sosyal medyada paylaşılmış bir şey. 'Ceket emanet, makam emanet, ülke zaten Reza'ya emanet. Biliyoruz ki bir ihanet var; umudunu yitirme Türkiye milliyetçi hareket var' yazılı bir pankart ve dört eski bakanında resimlerinin olduğu bir pankart çalışmasıydı. Altına da 'Hırsıza uyma hırsız olma Bağcılar halkı uyuma' diye bir slogan kendimiz geliştirmiştik; bunlar yazılıydı. Hukuksuzluk devam ettiği sürece, kanun uygulayıcıların kendi kafalarına göre hukuki çerçevelerin dışına çıkarak bu tür davranışları ortaya koyduğu sürece bizim sesimiz olduğundan daha gür çıkacaktır. Buradaki hareketler zannediliyor ki, biz ülkücüleri yıldırır, belki geri adım atarız diye. Ama bunlar yapıldıkça her geçen gün ilk yaptığımız pankart sekiz metreydi, bugün on metre. Bir daha ki pankart belki de onbeş metre olur."