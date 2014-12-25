Yolsuzluk afişleri asan CHP ve MHP binalarına polis baskını

Yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin operasyonların gerçekleştirildiği 17 ve 25 Aralık tarihleri arasını ‘Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Haftası’ ilan eden muhalefet partileri polis baskınlarına maruz kaldı. CHP ile MHP teşkilatlarına asılan afiş ve pankartları indirmeye çalışan polis, Sulh Ceza Hakimlikleri kararıyla da arama yapmaya çalıştı. CHP Gümüşhane İl Başkanlığı, 2 arama, 2 kez de afiş-pankartlara el koyma amaçlı baskına muhatap oldu. Partililer, aramaya müsaade etmezken geç saatlere kadar nöbet tuttu. Gümüşhane Sulh Ceza Hakimi Aydın Demiral’ın il binasını arama kararı verdiğini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, “Yolsuzlukla ilgili afişler suç unsuruymuş, masum insanları zan altında bırakıyormuş. İbretlik karar. Bunları AB’ye nasıl anlatacaksınız?” diye tepki gösterdi. Ankara, Aydın ve Sakarya gibi birçok yerde CHP’lilere şiddet kullanıldığını, aynısının MHP binalarında da yaşandığını belirtti. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural “Bu despot yönetimden her şey beklenir” dedi.

Zaman gazetesinden Habib Güler’in haberine göre, muhalefet partileri, 17-25 Aralık operasyonlarının yıldönümünde tüm teşkilatlarını kapsayan etkinlikler gerçekleştirdi. Ancak il ve ilçe binalarına asılan konuyla ilgili afiş ve pankartlar birçok yerde polis tarafından indirildi. Bu yönde birçok yerde de muhalefet partilerinin il ve ilçe başkanlıklarında arama yapılmasına ilişkin mahkeme kararı çıkartıldığı ortaya çıktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç, dün MYK toplantısı devam ederken yaptığı açıklamada duruma sert tepki gösterdi. Koç, “17-25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Haftası nedeniyle ilginç bir mahkeme kararı var. Gümüşhane Sulh Ceza Hakimliği’nden Gümüşhane CHP il binasının aranmasına dönük bir mahkeme kararı. Neymiş, binanın camında yolsuzluk ve rüşvet haftasıyla ilgili afişler varmış. Bunlar suç unsuruymuş, masum insanları zan altında bırakıyormuş. Emniyet, Gümüşhane CHP il binasında arama yapmak için mahkeme kararı çıkartıyor. İbretlik bir karar.” dedi. Sadece Gümüşhane değil, Ankara, Aydın ve Sakarya başta olmak üzere birçok yerde benzer olaylar yaşandığını anlatan Koç, “Milletin hakkının yenilmesinin teşhir edilmesine dönük, topluma bunu unutturmamaya dönük bir siyasi hatırlatma yapan CHP binalarında, CHP’lilere karşı şiddet kullanıldığını gördük. Bu arama kararı, yaşanan olayların üzerine tuz biber ekmiştir. Yönlendirilmiş bir polisle, ‘Biz her şeyi yapabiliriz’ diyorlar. ‘Her türlü kanunu kendimize uydurup, her türlü hoşumuza gitmeyen şeyin üzerine gidebiliriz’ diyorlar. Aynısı MHP il binalarında da yaşanmış. Bu şekilde demokrasi tarif edilmez.” diye konuştu.

CHP İl Başkanlığı’na 4 kez polis baskını

CHP Gümüşhane İl Başkanı Sait Özdamar, polisin 17 Aralık tarihinden itibaren 4 gün boyunca çeşitli mahkeme kararlarıyla gelerek il binasındaki afişlere el koymak ve içeride arama yapmak istediğini, ancak partililer olarak buna izin vermediklerini söyledi. Partinin birçok teşkilatında benzer şeylerin yaşandığını kaydeden Özdamar, “Polisler 17 Aralık’ta geldiler. Camlara asılı olan pankart ve afişleri indirmek istediler. Biz buna izin vermedik. Ertesi gün aynı gerekçeyle yine geldiler, yine izin vermedik. 19 Aralık tarihinde yine geldiler. ‘Hakim kararı var, parti araması yapacağız’ dediler. Ben ‘dışarı çıkın, arama yapamazsınız’ dedim. Tutanağa imza atmayacağımı söyledim. Onlar da dışarı çıkıp beklediler. Parti binasını kapattım, üyeleri çağırdım. Yaklaşık 30-40 partili binada bekledik, polis de binanın önünde bekledi. Arama yapılmasına izin vermedik. 20 Aralık’ta bir daha geldiler. Yine partiden içeriye almadık, arama yapmalarına izin vermedik. Tutanak da almadık. Gece de pankart ve afişlerimizin dışarıdan indirilmemesi için gençlik kollarımız nöbet tuttu. Birçok ilde benzer şeyler oldu. Konya’da gençlik kolları başkanımızı gözaltına almak istediklerini biliyorum.” dedi.

Arama gerekçesi: Eski

bakanlara hakaret ediliyor

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi doğrultusunda Gümüşhane Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan arama kararlarının gerekçesinde, yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla haklarında TBMM’de soruşturma komisyonu kurulan eski bakanların, yargı kararı kesinleşmediği için masum sayıldığı, binalara asılan pankart ve afişlerde ise bu kişilerin suçlayıcı ifadelerle mağdur edildiği iddiasına yer verildi. Sulh Ceza Hakimi Aydın Demiral tarafından verilen kararda, özetle şöyle denildi: “Eski bakanlar Muammer Güler, Egemen Bağış, Zafer Çağlayan ve Erdoğan Bayraktar’a atfen üzerinde ‘17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvetle mücadele haftası olsun’ ibaresinin yazılı olduğu ve CHP Gümüşhane parti binasının camının iç tarafında bulunduğu belirtilen afiş veya dövizin Güler, Bağış, Çağlayan ve Bayraktar hakkındaki soruşturmanın devam ediyor olması ve halihazırda haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı verilmemiş olması nedeniyle mevcut durumda suçsuz sayılmaları gerekmeleri karşısında bahsi geçen şahıslara kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret olarak nitelendirilebileceği ve söz konusu afişin ve dövizin mevcut durum itibarıyla kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret eylemi açısından delil niteliğinin bulunduğu ve bu suretle kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçunun işlendiğine dair somut deliller bulunduğu ancak söz konusu CHP Gümüşhane parti binasının camının iç tarafındaki afişin veya dövizin ele geçirilmesi ve el konulması için CMK’nın 116. ve devamı maddeleri gereğince afiş ve dövizlerin (malzeme niteliği ne olursa olsun) ele geçirilebilmesi amacıyla, sınırlı bir adli arama yapılmasına izin verilmesine ve bahsi geçen malzemelere el konulmasına karar verildi.”

MHP’nin pankartını, mahkeme

kararı olmadan indirdiler

MHP’nin Zeytinburnu İlçe Başkanlığı binasına astığı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 1994’te parti kongresinde söylediği “Hırsızlık oğuldan babaya değil, babadan oğula geçer” sözünün yer aldığı pankart mahkeme kararı olmadan polisler tarafından indirildi. MHP, konuyla ilgili hazırladığı bazı pankartları parti binalarına astı. Bu pankartlar, birçok ilde mahkeme kararıyla kaldırıldı. Önceki gün akşam saatlerinde MHP Zeytinburnu İlçe Başkanlığı’na saat 19.30’da asılan pankart ise yaklaşık 5 saat sonra polis tarafından indirildi. Müdahale sırasında duruma tepki gösteren partililer İstiklâl Marşı okuyup, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın pankarta konu olan konuşmasını megafonla dinletti. Zaman gaetesinden Metin Ormancı’nın haberine göre, pankartın hukuki bir belge gösterilmeden indirildiğini söyleyen Zeytinburnu MHP İlçe Başkanı Reşat Ok, “Emniyet yetkilileri, bu kararla ilgili bize bir belge sunamadı. Siyasal iktidarın baskısıyla polisin yapmış olduğu bir işlem. Savcının şifahi talimatı denilerek geçiştirildi.” diye konuştu.