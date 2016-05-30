Çağrı Heyeti MHP Tüzük Kurultayı'nın tarihini açıkladı

MHP’de kurultay tarihiyle ilgili tartışmalar yaşanırken, Çağrı Heyeti’nden açıklama geldi. Çağrı Heyeti, Tüzük Kurultayı'nın 19 Haziran 2016 Pazar günü saat 10.00'da Ankara Büyük Anadolu Otel'de toplanacağını açıkladı.

Çağrı Heyeti’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gelinen süreçte kongrenin toplantıya çağrılması ve icrasına ilişkin Çağrı Heyetimiz tek yetkili ve görevli organ sıfatıyla Olağanüstü Büyük Kongrenin 19 Haziran 2016 tarihinde saat 10.00'da, Ankara Büyük Anadolu Hotels Esenboğa Thermal ve Kongre ve Kültür Merkezi Tesisleri'nde yapılması hususunda karar almıştır.

Bundan sonraki süreç içerisinde Çağrı Heyetimiz tarafından bu görev yerine getirilirken kongrenin toplantıya çağrılması ve icrası hususunda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'miz ile tüm iletişim kanallarımız açık olacaktır.

Alınan kararın ve yapılacak Olağanüstü Büyük Kongre Toplantısı'nın Türk milletine ve Milliyetçi Hareket Partisi camiasına hayırlı olmasını diler, kamuoyuna saygıyla bildiririz."

Yargıtay, MHP'de Olağanüstü Kurultay kararını onamıştı. Bunun üzerine parti yönetimi, 10 Temmuz'da kurultay yapılması kararı almıştı. Ancak muhalifler, Çağrı Heyeti'nin tarih belirlemesi gerektiğini ifade etmişti.