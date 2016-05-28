Bahçeli'den Yargıtay'ın kurultay kararına tepki: Yandaştay olma yolunda hızla ilerlemektedir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin MHP'de kurultay yapılması kararınına yönelik değerlendirmesinde, Yargıtay'ın 'Yandaştay' olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi. Bahçeli, Yargıtay Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la Rize gezisinde çay toplamasını ise, "Yargıtay Başkanı’nın çay toplamaktan fırsat bulduğu bir arada, kararı veren hâkimlerin vicdanlarının sesini dinlediklerini söylemesi ise bize göre durumu kurtarma adına telaşla yapılan bir açıklamadan öte bir anlam taşımamıştır" sözleriyle değerlendirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Yargıtay'ın kesin kararı hakkında bir yazılı açıklama yaptı.



Bahçeli açıklamasında şu sözlere yer verdi: "Tüzük ve yasal hükümler çerçevesinde, Olağanüstü Büyük Kurultay talebinin beşte bir oranına ulaşan üyeye tanınmış bir hak olduğuna dikkat çekilmişken, Genel Başkan ve Merkez Yönetim Kurulu'nun hak ve yetkileri her ne hikmetse görmezden gelinmiş, geri plana itilmiştir.



Maksatlı, mahsurlu ve çifte standarttan ibaret olan bu değerlendirme hukuki kılıfla gizlenmiş siyasi tasarım ve düzenlemelere net olarak hizmet etmiştir.



Hepsinden önemlisi, milyonlarca sevdalısı ve mensubu bulunan kutlu bir fikrin, muazzam mücadelelerle 47 yılı geride bırakmış bir millet eserinin sıradan bir dernek veya kooperatifle bir tutulup aynı kategoride ele alınması fahiş bir hata olarak milli hafızalara kazınmıştır.

"Yargıtay "Yandaştay" olma yolunda hızla ilerlemektedir"

Sözü edilen Kayyım Heyeti’nin tarafsız olmadıklarına dönük itiraz dikkate alınmamıştır.

Yargıtay kararı sübjektif esaslara, tek yanlı ve bulanık bir bakış açısına dayandığından hukuken ve vicdanen tatmin ve ikna edici bulunmamıştır.

Yargıtay kim ya da kimlerin lehine çalıştığı belli olan "Yandaştay" olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Yargıtay Başkanı’nın çay toplamaktan fırsat bulduğu bir arada, kararı veren hâkimlerin vicdanlarının sesini dinlediklerini söylemesi ise bize göre durumu kurtarma adına telaşla yapılan bir açıklamadan öte bir anlam taşımamıştır.



10 Temmuz 2016 Pazar günü yapılması kararlaştırılan Olağanüstü Büyük Kurultayla 47 yılın onur ve irfanı; kazanım ve tecrübesi; hatıra ve emaneti hak eden, layık olan ellerde yolculuğuna devam edecektir.



Bu konuda imza vermiş ya da vermemiş her dava arkadaşıma, her ülküdaşıma sonuna kadar güveniyor ve Milliyetçi Hareket Partisi’ne sahip çıkacaklarına yürekten inanıyorum."