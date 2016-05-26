Yargıtay Başkanı'ndan Erdoğan savunması: Devletin başkanı ile bir arada olmaktan onur duyarız!

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptıkları Rize ziyaretinin ve birlikte çay toplamalarının tartışıldığının hatırlatılmasına ilişkin olarak, "Ben onu anlayamadım, niye eleştiri konusu oldu. Devlet oradaydı. Devletin başkanı. Türk gelenek ve göreneklerimize göre devlet başkanına çok ayrı bir değer veririz. Devlet başkanı devletin başı ve birliğimizin sembolüdür. Yani biz devletin başkanı ile bir arada olmaktan onur duyarız" açıklaması yaptı.

Yargıtay İnsan Hakları Komisyonu'nun düzenlediği "Adil Yargılanma Hakkı ve İfade Özgürlüğü" konulu seminerin açılışına katılan İsmail Rüştü Cirit, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yargıtay Başkanı Cirit, Yargıtay 18. Hukuk Dairesi'nin, MHP'nin kurultaya gitmesini onayan kararını, "Herhangi bir hukuki karmaşa yok. Her şey normal rutin süreci içinde yürümüş ve vicdanlarına göre en doğru kararı vermişlerdir” şeklinde değerlendirdi.

"Karar kesin mi?" sorusu üzerine ise, "Karar kesin. Ondan sonraki süreci ben bilemem" diye konuştu. Cirit, Yargıtay’a yönelik eleştirilerin de "haksız ve yanlış" olduğunu savundu.

Yargıtay, mahkemenin aldığı MHP'nin tüzük kurultayına gitme kararını oy birliğiyle onamıştı. MHP yönetimi, bu kararın ardından tüzük kongresi değil, seçimli olağanüstü kongreye gitme kararı almıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu kongrede aday olacak.

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener ise, partisinin kongre sürecine AKP ve Adalet Bakanı'nın müdahil olduğunu savunmuş, "Adalet Bakanı’nın bizzat müdahil olduğu bir süreç izledik. Biz kurultay yapmaya çalışırken AKP’nin iç işi olmuşuz" demişti.

"Devletin başkanı ile bir arada

olmaktan onur duyarız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları Rize ziyaretinin ve birlikte çay toplamalarının tartışıldığının hatırlatılması üzerine ise Cirit, şunları söyledi:

"Ben onu anlayamadım, niye eleştiri konusu oldu. Devlet oradaydı. Devletin başkanı. Türk gelenek ve göreneklerimize göre devlet başkanına çok ayrı bir değer veririz. Devlet başkanı devletin başı ve birliğimizin sembolüdür. O’nun katılmış olduğu, Meclis Başkanı’nın, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri’nin, tüm yüksek yargının katılmış olduğu ve bir toplantı yapılmış olması, oradak bir başka çay toplantısının yapılmış olması ve buna iştirak etmemiz kadar doğal bir şey olamaz. Yani biz devletin başkanı ile bir arada olmaktan onur duyarız."