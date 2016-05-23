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Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay başkanları Erdoğan'la birlikte Rize'de çay topladı!

Yargıçlar Sendikası Başkanı: Bunca şaibeli kararlar gündemdeyken Cumhurbaşkanı'yla birlikte görünmeleri doğru değil

23 Mayıs 2016 10:40

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın iki günlük Rize ziyaretine Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay başkanlarının da katılıp beraber çay toplaması tartışma yarattı. Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Yargıtay Başkanlığı’na seçilen İsmail Rüştü Cirit, bu isimlerden öne çıkan. Zira Cirit, 17 Aralık operasyonu sonrasında savcı Zekeriya Öz’e Erdoğan adına giden “elçiler”den biriydi. İddiaya göre Cirit, Erdoğan’ın operasyonu durdurmasını istediğini iletmişti. 2013’te Danıştay Başkanlığı’na seçilen Zerrin Güngör de o dönem AKP’nin gönlünden geçen isimdi. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na seçilen Zühtü Arslan yine hükümetin istediği isimdi.

 

Yargıçlar Sendikası Başkanı:
Bunca şaibeli kararlar gündemdeyken...

 

Yargıçlar Sendikası Başkanı Mustafa Karadağ, yüksek yargı başkanlarının Cumhurbaşkanıyla yaptığı Rize gezisine tepki gösterdi. Yargı organlarının bunca şaibeli ve yürütmenin etkisiyle verildiği konuşulan kararların gündemde olduğu bir dönemde Cumhurbaşkanı'yla birlikte görünmelerinin doğru olmadığını kaydetti.

Karadağ, şunları kaydetti:

“Hele Obama’nın önünde ayağa kalkmayan yargıçları düşündüğümüzde Türkiye’yi nasıl bir başkanlık rejiminin beklediğini çok kolay görebiliriz. 19 Mayıs’ın hemen ardından Yüksek Mahkeme Başkanlarının davranışları yargı bağımsızlığının bu liyakatsiz ellerde ne hale geldiğinin ifadesi olmuştur. Yargıtay ve Danıştay Başkanları adaletli zamanlarda hesabını veremeyecekleri ağır bir yükün altına girmişlerdir. Benimsedikleri yol çok üzücüdür.”

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