MHP’den "Kurultay dosyası Yargıtay'dan AYM’ye taşınacak" iddiasına yalanlama

Yargıtay’ın MHP olağanüstü kurultayını bir delegenin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi’ne taşıdığı yönündeki iddialar, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ve MHP Genel Merkez avukatı Yücel Bulut tarafından yalanlandı.

Semih Yalçın, "Yargıtay, Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan başvuru sonrası inceleme başlatılmış olup, hukuki süreç devam etmektedir. Kongre dosyasını Yargıtay 18. Hukuk Mahkemesi'ne gönderildiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır' şeklinde belirtti.Yargıtay'ın bu kararı bir delegenin başvurusu üzerine aldığı öne sürülürken, MHP Genel Merkezi Avukatı Yücel Bulut, “Yargıtay tarafından tesis edilmiş bir karar bulunmamaktadır. Haberler asılsızdır” ifadesini kullandı.

MHP’de olağanüstü kurultay süreci karşılıklı alınan mahkeme kararıyla tartışmalara neden olurken, Yargıtay’dan kritik bir hamle geldiği iddia edilmişti. Bu iddiaya göre Yargıtay, MHP kurultayıyla ilgili dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. MHP Genel Merkezi Avukatı Yücel Bulut MHP’nin kurultay sürecine Anayasa Mahkemesi’nin karar vereceği yönündeki haberleri, twitter üzerinden yalanladı. Bulut, “Yargıtay tarafından tesis edilmiş bir karar bulunmamaktadır. Haberler asılsızdır. Yalnızca bir üst kurul delegesinin başvurusu bulunmaktadır”ifadelerini kullandı.